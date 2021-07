Forskere bruker slanger for å overvåke stråling fra Fukushima etter ulykken

Forskere festet små GPS-sporere til rottslanger for å spore bevegelsene deres i Fukushima

Ti år etter at en av historiens største atomulykker spydte radioaktiv forurensning På landskapet i Fukushima, Japan, har en undersøkelse fra University of Georgia vist at radioaktiv forurensning i Fukushima-ekskluderingssonen kan måles gjennom dens slanger.

Lagets funn, publisert i det ferske tidsskriftet Ichthyology & Herpetology, rapporterer at rottslanger er en effektiv bioindikator for gjenværende radioaktivitet. Som kanarifugler i en kullgruve er bioindikatorer organismer som kan signalisere helsen til et økosystem.

En rik art i Japan, rotter slanger reiser korte avstander og kan akkumulere høye nivåer av radionuklider. Ifølge forskerne er slangenes begrensede bevegelse og nærkontakt med forurenset jord nøkkelfaktorer i deres evne til å gjenspeile de forskjellige nivåene av forurensning i området.

Hanna Gerke, UGA alun Savannah River Ecology Laboratory og Warnell School of Forestry and Natural Resourcessa de sporede slangene i gjennomsnitt bare flyttet 65 meter per dag.

“Resultatene våre indikerer at dyrs atferd har stor innvirkning på eksponering for stråling og opphopning av forurensende stoffer,” sa Gerke. “Å studere hvordan spesifikke dyr bruker forurensede landskap, hjelper bedre med å forstå miljøpåvirkningen av store kjernefysiske ulykker som Fukushima og Tsjernobyl.”

Hvorfor er slanger en god indikator på radioaktiv forurensning?

James C. BeasleyGerkes rådgiver under studien sa at slanger kan tjene som bedre indikatorer på lokal forurensning i området enn flere mobile arter som østasiatiske vaskebjørnhunder, villsvin og sangfugler.

“Slanger er gode indikatorer på miljøforurensning fordi de bruker mye tid på og på bakken,” sa Beasley, lektor ved SREL og Warnell. “De har små områder og er viktige rovdyr i de fleste økosystemer, og er ofte relativt langlivede arter.”

Teamet identifiserte 1718 steder for slangene mens de fulgte dem i mer enn en måned i Abukuma Highlands, omtrent 25 kilometer nordvest for Fukushima Daiichi kjernekraftverk. Papirets funn styrker teamets tidligere studie publisert i 2020, som indikerte at radiocesiumnivåer i slanger hadde høy korrelasjon med strålingsnivåer i bakken der slangene ble fanget.

Hvordan spore slanger

For å bestemme hvor slangene hang ut og hvor langt de beveget seg, sporet teamet ni rottslanger ved hjelp av en kombinasjon av GPS-sendere og veldig høyfrekvent manuell sporing. Beasley sa at VHF-sendere tillot teamet å fysisk finne en slange noen få dager for å identifisere om den var under bakken eller i et arboralt miljø.

Forskerne plasserte senderne på baksiden av slangene. Bånd ble opprinnelig plassert rundt slangene. Lim ble deretter brukt for å sikre at senderne var festet til båndet. Dette gjorde at senderne enkelt kunne fjernes fra dyrene på slutten av studien.

Arbeidet i det tøffe og fjellrike terrenget til forlatte landsbyer og gårder, og teamet lokaliserte slanger i trær, gressletter og bekker langs veiene. Gerke sa at slangene unngikk i barskog, men ofte ble funnet i løvskog, langs skogkanter og inne i forlatte bygninger. Mer enn halvparten av sporede slanger, sa han, brukte tid i forlatte låver og skur, noe som kan bidra til å beskytte dem mot forurensning i jorda rundt.

I løpet av vintermånedene øker risikoen for eksponering sannsynligvis når de søker ly under bakken, nær de mest forurensede jordene. Fremtidig arbeid for å avklare sammenhengen mellom mikrohabitatbruk av arter som slanger og deres eksponering for forurensende stoffer, samt potensielle helserisiko for slanger og annet dyreliv på grunn av økt strålingseksponering, vil være kritisk. For å forstå effekten av Fukushima Daiichi . ulykke i lokale dyrelivspopulasjoner.

Thomas G. Hinton fungerte som medforfatter av studiet, Institute of Environmental Radioactivity, Fukushima University, Fukushima, Japan; Senter for miljøradioaktivitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for miljøvitenskap og naturforskning, Aas, Norge.