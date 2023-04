Forskere gjør en oppsiktsvekkende oppdagelse innen prevensjon

PÅMens flere kvinner ignorerer p-piller på grunn av dens mange bivirkninger og risiko, antyder en ny studie at det kan være et alternativ basert på en pille med mindre hormoninnhold. Forskningen ble ledet av University of Diliman på Filippinene, sammen med kolleger fra Korea, USA og Danmark.

studere Den var basert på et utvalg av 23 kvinner som ble ansett for å ha god helse mellom 20 og 34 år med regelmessige menstruasjonssykluser. Forskere har utviklet datamodeller som viser og forutsier sammenhenger mellom hormonnivåer og deres effekter.

Resultatene viser at hormonelle prevensjonsmidler er like effektive når de gis med lavere doser hormoner. Ifølge forskere er 92 % mindre østrogen og 43 % mindre progesteron nok til å oppnå de samme resultatene. Dessuten er det mest effektivt å injisere østrogen i den midtfollikulære fasen (de første 14 dagene av syklusen din, rett før eggløsning), og bare på dag 7 og 8 i syklusen. i stedet for 28 dager.