Forskere har dyrket planter på månejord

Denne suksessen gir næring til håpet om at det en dag vil være mulig å dyrke planter direkte på månen. Dette vil spare fremtidige oppdagere for mange dyre laster om bord på rakettene deres for lengre og fjernere oppdrag.

Det er imidlertid mye arbeid som må gjøres før man oppnår det, viser dette arbeidet til forskere ved University of Florida, publisert denne torsdagen i tidsskriftet Communications Biology.

«Denne forskningen er avgjørende for NASAs langsiktige menneskelige utforskningsmål,» sa NASA-sjef Bill Nelson i en uttalelse. «Vi må bruke ressurser på Månen og Mars for å utvikle matkilder for fremtidige astronauter som bor i det store rommet.»

For eksperimentet deres brukte forskerne bare 12 gram månejord (noen få teskjeer), samlet fra forskjellige steder på Månen under Apollo 11, 12 og 17 oppdrag.

I små potter på størrelse med fingerbøl plasserte de omtrent et gram jord (kalt regolit) om gangen, tilsatte vann og så frøene. En næringsløsning ble også tilsatt daglig.

Planten som ble brukt var Arabidopsis thaliana, valgt fordi den vokser lett og fremfor alt fordi den allerede har blitt grundig studert: dens genetiske kode er kjent, så vel som dens oppførsel i fiendtlige miljøer, selv i verdensrommet.

Frøene ble plantet samtidig i jorden på vår egen jord, og prøvene etterlignet måne- og marsjord, for sammenligning.

Resultat: Etter to dager spiret frøene til måneprøvene.

Og «alle plantene, enten i månejorden eller i kontrollprøvene, så like ut på dag seks,» sa Anna-Lisa Paul, hovedforfatter av studien, i en uttalelse.

Men senere ble det funnet at måneplanter vokser saktere og har forkrøplede røtter.

Etter 20 dager samlet forskerne dem og studerte deres DNA. De fant at måneplantene hadde reagert på samme måte som i et tøft miljø, som når en jord har for mye salt eller tungmetaller.

I fremtiden ønsker forskere å prøve å forstå hvordan dette miljøet kan bli mer gjestfritt.

NASA forbereder seg på å returnere til månen som en del av Artemis-programmet, med mål om å etablere en varig menneskelig tilstedeværelse der.