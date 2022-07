Forskere har gjort en oppdagelse som kan ryste hele industrien

Forskere ved Deakin University i Australia har lykkes med å lagre hydrogen i pulverform. Pulverhydrogen åpner for nye utviklingsmuligheter for såkalte rene energier.

Den nye prosessen er beskrevet i tidsskriftet Science Produkter i dag. Og fordi den muliggjør utvinning, lagring og transport av store gassvolumer trygt og uten avfall, kan teknikken tilpasses hydrogen.







Transporter hydrogen trygt

Forskere her har lykkes med å perfeksjonere en original og innovativ teknikk for å separere og lagre gasser. For å få til dette brukte de bornitridpulver, som har svært høy absorpsjonsevne. Under prosessen legges pulveret i en kvern med små rustfrie stålkuler. Når disse kulene kolliderer med pulveret og veggen i kammeret, utløses en mekanisk-kjemisk reaksjon, som fører til gradvis absorpsjon av gassen av pulveret. Merk at denne løsningen ikke krever sterke kjemikalier og ikke skaper noen biprodukter.

Når gassen er absorbert i dette materialet, kan den transporteres enkelt og trygt. Det er tilstrekkelig å varme pulveret under vakuum for å frigjøre gassen i helt uendret form.

En slik prosess vil teoretisk gjøre det mulig å lagre hydrogen (eller andre gasser) hvor som helst og bruke det så snart det er nødvendig.

Mer arbeid!

Så langt har suksessen til denne metoden bare blitt bevist i laboratoriet. Så neste trinn er å validere det med industrien for å utvikle praktiske applikasjoner.

Som en påminnelse innebærer den nåværende metoden for lagring av hydrogen å bruke en høytrykkstank eller avkjøle gassen til flytende form. Disse metodene involverer imidlertid relativt farlige prosesser og kjemikalier.