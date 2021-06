Forskere lager teknologi for å produsere energi fra tekstilavfall

Hver gang du vasker klærne dine, er det som fjernes mer enn flekker: tusenvis av små mikrofibre slippes ut i vannet og når kloakk, elver og til slutt hav og forurenser miljøet. Men hva om disse fibrene kunne gjøres om til energi? En gruppe forskere mener nå at dette er mulig, og de bygde et pilotanlegg for å demonstrere det.

Bildekreditt: KTU

Nå utgjør polyester, nylon, akryl og andre syntetiske fibre, som alle er former for plast ca 60% av materialet som utgjør klærne våre over hele verden, viste studier. Disse syntetiske fibrene er veldig billige og ekstremt allsidige, og gir elastisitet og pusteevne i friidrett, og varme og styrke i vinterklær.

Men det koster noe. Stoffer kan lekke ut i miljøet bare ved å vaske dem, og det er allerede et stort problem. Anslagene varierer, men det er mulig at en enkelt mengde klær kan frigjøre hundretusenvis av fibre fra klærne våre til vannforsyningen. Og disse fibrene kan til slutt nå havet og generere mikroplastforurensning.

Dette skyldes hovedsakelig mekaniske og kjemiske påkjenninger at stoffene lider under en vaskeprosess i en vaskemaskin, noe som fører til at mikrofibre løsnes fra trådene som utgjør tekstilet. På grunn av dimensjonene kan de frigjorte mikrofibrene delvis passere gjennom renseanlegg.

I en studie utført tidligere i år fant forskerne at nesten tre fjerdedeler av mikroplast i arktisk sjøvann var polyesterfibre, sannsynligvis fra tekstilproduksjon og husholdningsvask. De samlet nærvannsprøver fra en overflate på 19.000 kilometer fra Norge til Nordpolen.

“Selv om store plastartikler kan sorteres og resirkuleres relativt enkelt, er dette ikke tilfelle for mikroplast – små plastbiter med en diameter mindre enn 5 mm. Store mengder mikroplast skylles ned i avløpene våre og trer inn i havet vårt som truer miljøet, “sa Samy Yousef, hovedforsker ved Kaunas University of Technology (KTU), heter det i en uttalelse.

Gjør det beste ut av en dårlig situasjon

Sammen med et team av forskere fra KTU og det litauiske institutt for energi, skapte Yousef en miljøvennlig teknologi for å utvinne energiprodukter fra tekstilavfall. De samlet lofrontmikrofibre fra tørketrommelfiltrene i KTU-soverommene. Prøvene var veldig forskjellige, ettersom beboerne på sovesalene kommer fra forskjellige deler av verden.

Forskerne bygde et pilotpyrolyseanlegg i laboratoriene til det litauiske institutt for energi og klarte å trekke ut tre energiprodukter fra det innsamlede tekstilavfallet: olje, gass og kull. Etter varmebehandling ble lo-mikrofibre funnet å bryte ned til energiprodukter med en konverteringsfrekvens på rundt 70%.

“Når vi tenker på tekstilavfall, har vi en tendens til å forestille oss lange stoffer med høy krystallinitet, som er forurenset med fargestoff og smuss. Det tar mye energi å gjøre fast avfall til væske. Fluff mikrofiber er imidlertid et noe “ødelagt fiber” tekstilavfall; den har en ensartet størrelse og form, den inneholder en stor mengde brennbare forbindelser (bomull og polyesterelementer er laget), transformasjonen er lettere ”. Sa Yousef.

Forskerne utviklet også en matematisk modell for å vurdere den økonomiske og miljømessige ytelsen til deres tilnærming, basert på mikrofibre av lo generert av 1 million mennesker. De fant ut at energien som genereres fra lo-mikrofiberen, har en utbetaling på rundt $ 120.000, noe som også reduserer karbonavtrykket til fibrene.

Yousef sa at det kunne utvikles et innsamlingssystem, der en husholdning ville bringe mikrofiber av fluff til et samlepunkt og motta kompensasjon for det. Lintmikrofibre kan da sees på som en fornybar energikilde som kan akselerere tekstilindustriens overgang til en sirkulær økonomimodell, la han til.

