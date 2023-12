Forskere utvikler algoritmer som er i stand til å forutsi døden din: «Vi kan komme med en hvilken som helst spådom»

Noen drømmer om å vite når de skal dø, andre er redde for det. Danske forskere bestemte seg for å utfordre det ukjente og finne svaret på dette spørsmålet. For å gjøre dette har forskerne, som har publiserte arbeidet sitt i tidsskriftet Nature Computational Science, laget en maskinlæringsalgoritme. Algoritmen, kalt Life2vec, kan forutsi ulike aspekter ved livet, som personlighet eller sannsynligheten for tidlig død. «Vi kan komme med en hvilken som helst spådom,» sa Sune Lehmann, hovedforfatter av studien og professor ved Danmarks Tekniske Universitet, til CNN.

For å teste påliteligheten til deres «forskningsprototype», som de kaller det, brukte forskerne data fra et dansk nasjonalt register som dekker livet til 6 millioner mennesker mellom 2008 og 2016. Registeret inkluderte spesielt utdanning, helse, inntekt og plassering. For å la algoritmen forstå dataene, lærte teamet Life2vec å tolke setninger som «I september 2012 mottok Francisco tjue tusen danske kroner som vaktmester for et slott i Helsingør» eller «I løpet av sitt tredje år på videregående tok Hermine fem valgfag kurs. Algoritmen tok deretter disse setningene slik at den kunne transformere dem til spådommer om hvordan personen kan tenke, føle, oppføre seg, eller til og med når de kan dø.

Kan du forutsi dagen for din egen død?

Forutsi dødsfall

For å utvikle en sannsynlighet for død brukte forskerne data fra 1. januar 2008 til 31. desember 2015 i en kohort på mer enn 2,3 millioner mennesker i alderen 35 til 65 år. Ifølge forfatteren av studien ble denne aldersgruppen valgt fordi dødeligheten er vanskeligere å forutsi der.

«For å teste ytelsen til [Life2vec], velger vi en gruppe på 100 000 individer der halvparten overlever og den andre halvparten dør,» forklarte han. Så mens teamet visste hvem i kohorten som skulle dø etter 2016, visste algoritmen ingenting.

Etter å ha spurt algoritmen hvem som hadde dødd etter 2016, ble teamet positivt overrasket da de så resultatene: med 78 % nøyaktighet klarte Life2vec å forutsi dødsfall.

Algoritmen har imidlertid flere begrensninger. For det første ble studien utført i et rikt land med et godt helsevesen. Vi kan ikke garantere at påliteligheten vil være den samme i andre land hvor den økonomiske og sosiale forskjellen er markert. Videre representerer den ikke-tilfeldige naturen og mulige skjevheter knyttet til studieperioden en svakhet.

Denne oppdagelsen, med «uhyggelige og sprø» aspekter som forfatteren av studien sier, kan også påvirke forsikringsselskaper. – Du kan ikke kjøpe risikoforsikring hvis alle vet nøyaktig hva risikoen er, sier Dr. Arthur Caplan ved New York University til CNN.