Forskere utvikler en ny måte å overvåke elektrostatiske signaler fra bier

Bier har et komplekst kommunikasjonssystem. Mellom summende og kroppsbevegelser kan de lede bikubekameratene til matkilder, signalisere fare og forberede seg på å sverme – alle indikatorer på koloniens helse. Og nå lytter forskerne.

Forskere med base i Tyskland, med samarbeidspartnere i Kina og Norge, har utviklet en måte å overvåke de elektrostatiske signalene som biene avgir. I utgangspunktet er deres voksdekkede kropper ladet med elektrostatisk energi fra friksjon når de flyr, på samme måte som å gni håret ditt kan få det til å stå på slutten. Den energien slippes deretter ut under kommunikasjonen.

Vi var begeistret over potensialet for å få direkte tilgang til bienes sosiale kommunikasjon med vår metode. For første gang kan vi spørre biene selv om kolonien deres er i sunn tilstand, eller om de lider av ugunstige miljøforhold, inkludert de som er forårsaket av mennesker. “ Dr. Randolf Menzel, Free University of Berlin

Artikkelen, nylig publisert i open access journal Grenser i atferds nevrovitenskap, sammenligner biekolonier med en kanarifugl i en kullgruve. Bier er ofte blant de første artene som blir påvirket av forurensende stoffer som insektmidler, og svekket kommunikasjon kan indikere skadelige effekter. Slike bevis kan peke på potensiell skade på andre dyrearter og økosystemer raskere og billigere enn andre metoder.

Menzel og hans kolleger jobbet med 30 birøktere fra Tyskland over en femårsperiode. De plasserte sensorer og en sentral opptaksenhet i og utenfor en spesialdesignet bikubedata og overvåket data fra elektrostatisk felt (ESF) fra biene.

De var spesielt interessert i det som er kjent som “wiggle dance”, et sofistikert meldingssystem der bier går i en figur på åtte og deretter “vrikker” frem og tilbake over den strukne delen. Fra krysset. Denne balletten med bier kommuniserer flyveibeskrivelse og avstand. “Andre bier følger den dansende bien, leser danserens melding, og bruker avstands- og retningsinformasjonen til en attraktiv matkilde på utgående flyreiser,” sier Menzel.

Hovedformålet med forskningsstudien var å måle gjennomførbarheten av deres registreringssystem, som faktisk fungerte, selv om Menzel bemerker at utvidelse av systemet deres vil være utfordrende og “få betydelig innsikt i effekten av plantevernmidler og helsemessige forhold. Av biene i en større område, må vi bruke mange enheter i dette området. “

Likevel lærte forskerne mer om bikubekommunikasjon og fant det Menzel beskrev som “uventede fenomener.” For eksempel fant de ut at bier utfører wiggle-danser både om natten og om dagen, og at insektmidler som ble brukt til å behandle skadedyrmidd, hadde en negativ innvirkning på bienes kommunikasjon. De fant også at ESF-signalene ble sendt ut som forberedelse til svermen, og at deres styrke ikke var avhengig av miljøforhold som fuktighet og ultrafiolett stråling.

Menzel sier at systemet hans samlet inn en stor mengde data, og at de trenger flere studier for å forbedre og finjustere tolkningen. “Så langt har vi bare begynt å bruke maskinlæringsalgoritmer for å skille og kvantifisere signalene fra det elektrostatiske feltet.”

I fremtiden kan avlytting av bier imidlertid gi rik og viktig informasjon utover det lokale pollenpunktet. Kommunikasjonen deres kan være avgjørende for å forstå og beskytte hele økosystemer.