Forskere utvikler mobilroboter som er i stand til å kopiere seg selv

Stamceller fra froskeembryoer satt sammen i form av “back-man” har avslørt fantastiske nye egenskaper.

I fjor kunngjorde et team av forskere som jobbet ved University of Vermont i USA den første skapelsen.”Levende maskiner Evne til å selvmontere fra stamceller fra froskeembryo. Dette er allerede andre generasjon “Genopod.

Forskere har gitt ut tredje generasjon Xenobots. De er nå i stand til å gjøre selvrefleksjon. Disse datamaskindesignede, selvmonterte organismene kan nå oppdage enkeltceller og kombinere hundrevis av nye genopotter for å lage kopier av seg selv. “Med riktig design kopierer deSpontant, sier Joshua Pongard, en informatiker og robotekspert ved University of Vermont.

En ny kopieringsmetode

Forskere forklarer at en slags kollektiv intelligens kan brukes til å gjøre «frigjorte» celler helt annerledes enn å bli prikklignende. Michael Levine, professor og direktør for biologi ved Alan Discovery Center ved Duffts University i Massachusetts, ble overrasket over avgjørelsen: “Vi har det komplette, uendrede froskegenet, men det gir ingen anelse om hvorvidt disse cellene kan fungere sammen i denne nye funksjonen.«Forskere insisterer på at denne kopieringsmetoden er ny fra et biologisk synspunkt.

Forskere har studert hvilken type xenopod som er mest hensiktsmessig og effektiv i kopieringsprosessen. For å oppnå dette ba de UVM Supercomputer finne ut hvordan man justerer formen til den opprinnelige forelderen. Datamaskinen kom da med forskjellige formater, inkludert det back-man-lignende utseendet. “Det er veldig intuitivt. Det kan virke enkelt, men det er ikke noe som kan gjøres av en menneskelig ingeniør. Hvorfor en liten munn? Hvorfor ikke fem? Vi sendte resultatene til Duck, som laget denne genotypeforelderen i back-man-format. Så bygde disse foreldrene barna, bygde barnebarna, bygde oldebarna, bygde oldebarna..

Forskere ønsker nå å forstå disse mekanismene: “Vi jobber med å forstå denne kopien. Verden og teknologiene endrer seg raskt. Det er viktig å forstå hvordan dette fungerer i hele samfunnet.⁇