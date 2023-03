Forskning avdekker kvaliteten som trengs for å lykkes i jobben

Når vi tenker på egenskapene som gjør oss vellykkede i arbeidslivet, tenker vi på oppmøte, kreativitet eller evnen til å være uavhengig. Men ifølge en Harvard Business-artikkel viser den verdifulle kvaliteten seg å være en veksttankegang. Men hva er det egentlig?

Veksttankegang, hva?

En veksttankegang tilsvarer vår evne til å se hver ny oppgave og hver nye faglige utfordring som en mulighet til å vokse og utvikle seg. Her behandles ikke feil som sådan, men snarere som lærdom som gjør at vi kan fortsette å lære og gå videre. Å ha denne egenskapen oppmuntrer oss til å være positive til tross for hindringene vi møter. Litt fleksibel, men profesjonell.

I videoen kan du se hvordan du kan øke din daglige produktivitet:

Hvordan utvikle denne ferdigheten?

Den gode nyheten er at en veksttankegang er innenfor alles rekkevidde. Du vil finne motivasjon i innsatsen din. Tapan Singhal, direktør for Bajaj Alliance General Insurance og en av hovedforfatterne av denne rapporten som er tilgjengelig i Harvard Business Review, deler noen tips for å jobbe med veksttankegangen din. Ifølge ham skal du kunne gjenkjenne feilene dine, ikke være redd for å gå ut av komfortsonen, ha mot til å møte feil og lære av andres erfaringer. Legg dine negative tanker til side for å fokusere på det positive.

Forbes magazine glir også inn noen råd. Anbefaler å sette daglige, ukentlige, månedlige og årlige mål for butikken. «Dette lar deg holde deg på sporet og spore din egen fremgang. Det kan være svært nyttig å bryte ned langsiktige mål i små, håndterbare trinn. Spør en trener, venn eller hvilken som helst partner om å hjelpe deg. Hjelp deg å holde deg på sporet og være ansvarlig på forskjellige områder.»

Et annet tips for å utvikle veksttankegangen din er å lese bøker og skrive for å uttrykke ditt indre. Å skape denne vanen «hjelper deg med å åpne sinnet ditt for nye ideer. Skriv bøker for å dele din kunnskap og erfaring på ulike felt for å hjelpe andre å vokse. Personlig vekst er en kontinuerlig prosess. Det hjelper deg å holde deg i nåtiden og mestre de siste leksjonene.» . Lesing og skriving lar deg lære om og om igjen, men fremfor alt å trene tankene dine.

