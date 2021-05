Forskningsresultater som sannsynligvis er feil, siteres i stedet for sterke, studieresultater Vitenskap

Å finne vitenskapelige resultater tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn sterke resultater, og ifølge akademikere kan menyen for publisering være mindre for dokumenter med graferesultater.

Studier i topp vitenskapelige, psykologiske og økonomiske tidsskrifter mislykkes når andre gjentar dem, og de siteres i gjennomsnitt mer enn 100 ganger mer oppfølgingsdokumenter enn arbeid som er en tidstest.

Oppdagelsen – som ikke ekskluderte behovet for eksperimentering – førte til at forfatterne mistenkte at de mest interessante dokumentene lett ble manipulert av kritikere og tidsskriftredaktører, og vakte stor oppmerksomhet da de ble publisert.

“Det kan være bortkastet tid og ressurser,” sa Dr. Marta Serra-Garcia, som studerer atferds- og eksperimentell økonomi ved University of California, San Diego. “Men vi kan ikke konkludere med at noe er sant eller basert på en studie og en kopi.” Han sa at det var en enkel måte å sjekke hva som var nødvendig, hvor mange ganger studiene hadde blitt gjentatt, og om de opprinnelige funnene var bekreftet.

Studere i Vitenskapelige fremskritt Siste å fremheve “Replika-krise” Resultatene, ofte innen samfunnsvitenskap og medisin, blir ikke opprettholdt når andre forskere prøver å gjenta eksperimentene. Etter et innflytelsesrikt papir i 2005 Hvorfor de fleste publiserte forskningsresultater er feil, Tre store prosjekter har funnet lave kopierater 39% i psykologijournaler, 61% i økonomiske magasiner, Og 62% innen samfunnsvitenskapelig forskning Publisert i Nature and Science, er det en av de to mest verdifulle tidsskriftene i verden.

Serra-Garcia, som jobbet med Yuri Knessey, professor i atferdsøkonomi ved UCST, undersøkte hvor mange av studiene i de tre store replikaprosjektene ble sitert i senere forskningsartikler. Studier som ikke klarte å kopiere, i gjennomsnitt, ble 153 sitater undersøkt over en periode. For samfunnsvitenskapelige studier publisert innen vitenskap og natur, mottok de som ikke klarte å kopiere, typisk 300 sitater. Bare 12% av tilbudene erkjente at duplikatresultater ikke bekreftet relevante funn.

Utdanningssystemet oppfordrer journalister og forskere til å publisere spennende oppdagelser, og sitater blir tatt i betraktning for forfremmelse og varighet. Men historien fortsetter og fortsetter Resultatene er dramatiske, The Nesten De Å ta feil. Dr. Serra-Garcia sa at å publisere navnet på den veiledende forfatteren i pressedokumenter ville bidra til å forbedre situasjonen.

Professor Gary King, statsviter ved Harvard University, sa at de siste funnene kunne være gode nyheter. Han vil at forskere skal fokusere sin innsats på påstander som er gjenstand for uenighet, slik at de kan samle inn mer data og finne sannheten. “På noen måter bør vi vurdere resultatene av denne interessante artikkelen som de beste nyhetene for intelligentsias helse,” sa han.

Brian Nosek, professor ved University of Virginia som gjennomfører åpne vitenskapelige samarbeid for å evaluere reproduksjon i psykologisk forskning, advares. “Vi anser vitenskap for å være selvkorreksjon. Med dette mener vi at feil ikke går ubemerket hen, men i den pågående samtalen mellom forskere som eliminerer og eliminerer disse feilene, forsker, rapporterer og siterer hverandre. Hvis det er mindre sannsynlig at flere reflekterende funn blir sitert, kan det tyde på at vitenskapen ikke har feilet i selvkorreksjon; Det kan gå i feil retning. ‘

“Bevisene er ikke nok til å ta en slik avgjørelse, men de skal tiltrekke oss oppmerksomheten og stimulere til en mer nøye titt på hvordan de sosiale vitenskapssystemene fremmer selvkorreksjon og hvordan de kan forbedres,” sa han.