Forslag fra Samathan Bookstore for januar måned

Buissonnière bokhandel er stengt for helligdager fra tirsdag 2. januar til lørdag 6. januar. I januar vil det tilby følgende aktiviteter: onsdag 10Kl. 18.00, «Cafe-Pilo» «Slander and Gossip» av Club des Cinques (gratis, med registrering); Lørdag den 1315.00, «Trigo-Tea», en matbit rundt håndarbeid (alle nivåer, gratis inngang); Torsdag 1818:30, sjakkkveld (leksjoner, spill, problemer osv.; gratis, med registrering); Fredag ​​den 1918.00, «Signet Coffee», møter og diskusjoner på tegnspråk (gratis inngang); mandag den 22Kl. 18.30, en samling av åndelige guider ledet av Andre Clachet (gratis, ved registrering); tirsdag den 23Kl. 18.30, et møte-og-hilsen med Ervé som vil presentere to av hans romaner, «Ecritures carnassières» og «Morsures de nuit» i forbindelse med Scenes Mathalis (gratis inngang); Torsdag 2518:30, Bushy Readers' Circle, Reading Club, «Book Talk About Books» (gratis, med registrering); Fredag ​​den 26Kl. 19.00 en musikalsk kveld med akustisk karaoke, jam, improvisasjoner osv. (gratis inngang, Spanish Inn); Lørdag 27Kl. 18.00, «Nature and Balance» (gratis inngang) konferanse av Nathalie Segura, en ekspert på emosjonelle frigjøringsteknikker.

Reservasjoner for ulike kvelder gjøres i bokhandelen, på telefon 05.62.06.70.66 eller på e-post (lalibrairiebuissonniere@gmail.com)