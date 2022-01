Forsøk på kidnapping fra Sør-Korea til Nord-Korea: Søkeaksjon iverksatt

Det sørkoreanske militæret sa søndag at en uidentifisert mann hadde tatt seg inn i Nord-Korea via land fra sør på nyttårsdag, en svært sjelden kryssing av den sterkt befestede grensen som skiller de to landene siden 1953.

Sør-Koreas Joint Leaders’ Group sa lørdag at mannen hadde blitt identifisert av overvåkingsutstyr i den «militariserte sonen» (DMZ) som deler den koreanske halvøya klokken 21.20 lokal tid. — Det er bekreftet at mannen krysset den militære grenselinjen mot nord., Legger til meldingen.

En gruppetjenestemann sa at mannen ennå ikke er identifisert og at sørkoreanske myndigheter har sendt en melding til den nordlige provinsen om hendelsen. Forsvarets søke- og redningsaksjon var forgjeves. Rapporten fortsatte med å si at det ikke var noen uvanlige handlinger fra det nordkoreanske militærets side.

I tiårene etter Koreakrigen (1950-1953) førte undertrykkelse og fattigdom i Nord-Korea til at mer enn 30 000 mennesker flyktet sørover, men det er svært sjeldent å krysse i noen annen retning.

I 2020 sa Pyongyang at nordkoreanske tropper skjøt og brente liket av en sørkoreansk fiskerioffiser som hadde krysset den maritime grensen ulovlig. Flertallet av nordkoreanere flykter først til Kina, deretter til sør, vanligvis via et annet land. Bare en håndfull har våget å krysse DMZ, som er spekket med landminer og barrikader og har stor militær tilstedeværelse på begge sider.