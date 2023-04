«Først en portal, nå en kløft …» (Bilder)

Familien Keys, som bor i et hus i Sint-Antonius i Flandern, har ikke hatt tilgang til eiendommen deres, som ligger ved enden av en blindvei, i mer enn tre år nå. Slik har det vært siden naboen stengte gaten med en port, fordi det ifølge ham selv er privat eiendom. Siden den gang har familien måtte stole på en annen nabo for å få tilgang til huset gjennom eiendommen hans. Ting blir enda mer komplisert når en misfornøyd nabo faktisk graver et hull…

Flere familiemedlemmer bor i huset, inkludert Luzia Schiebahn, enken etter Rias bror Louis. Sist torsdag gikk han glipp av en tannlegetime fordi han ikke kunne forlate eiendommen. For mange år siden hadde familien et problem med en nabo som allerede gjorde krav på hans personlige eiendom. Da Andy slo seg løs og tunge kjøretøy begynte å krysse gaten, vokste frustrasjonen mellom de to andre naboene, som også hevdet at det var deres private eiendom. I 2019 installerte en nabo i nærheten en port.