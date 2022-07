Først i Belgia: Molenbeek pålegger en skatt på 5600 euro på automatisk utsjekking i supermarkeder

Molenbeek Saint-Jean kommunestyre har godkjent innføringen av en automatisert kasseavgift. Det vil utgjøre 5.600 euro i 2022 per automatisert betalingsterminal. Dette er første gang i Belgia.

Det automatiske kassaapparatet er en enhet som sikrer prosessen med å ta ansvar for varene av kunden selv ved å skanne operasjonene til de kjøpte varene frem til betaling for dem.

— Det får konsekvenser for selve arbeidet.

– Dette er en sterk aksjon fra vår kommunes side for å få alle de økonomiske aktørene i kommunen til å bidra forholdsmessig.Dette får konsekvenser for selve arbeidet, siden det er forbrukeren som er pålagt å gjøre noen av oppgavene tidligere utført av De ansatte. Dessuten er det ubestridelig at disse tiltakene som utelukkende er plassert ved hjelp av store hustak har en effekt på sosial samhørighet, i nabolag hvor det er mange eldre, på grunn av manglende kontakt mellom klienter og arbeidere”. Ordføreren i Molenbeek, Catherine Moreau (PS), kommenterte i en pressemelding.

«Vi har også lagt en skatt på profesjonelle filmopptak.»

I følge Alderman Finance, Georg van Leykwek (MR), har kommunen i sammenheng med et vanskelig budsjett diversifisert ressursmulighetene sine. «Denne nye skatten er en del av den tilnærmingen. Vi har også opprettet en skatt på profesjonell filmopptak og reformert skatten på reklame i det offentlige rom.»han la til.