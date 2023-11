Først i «Beste konditor»: En kandidat bestemmer seg for å forlate eventyret

Hver uke konkurrerer amatørkonditorer fra showet «Le Meilleur Pâtissier» som sendes på M6 i tester laget av Mercotte og Cyril Lignac. For hver eliminering strammer tauet seg for de resterende kandidatene og sjansen til å bli den beste konditoren nærmer seg.

Men under det siste showet kunngjorde Manon, som er den yngste denne sesongen, at hun forhastet seg ut av showet. «Jeg ønsker å trekke meg fra konkurransen på grunn av personlige årsaker. Jeg ble tatt opp på medisinstudiet året etter. Jeg sa til meg selv at det var mer rimelig å slutte å studere og vie meg selv fullt ut,» forklarte den unge kvinnen til verten Mary Portolano.

De to hoveddommerne i showet ble overrasket og reagerte på nyhetene. «På tolv sesonger har vi aldri opplevd dette. Med Mercotte er vi litt underveldet. Cyril Lignac erklærte. Mercat berømmet Manons reise mens hun imponerte dommerne med arbeidet sitt. «Det er en skam Den beste konditoren Du har virkelig vært på en eksepsjonell reise, siden du er en strålende person. Men jeg kan forstå» hun sier.

I et intervju med Téléloisir avslørte den unge studenten en samtale med Mercotte utenfor kameraet som virkelig rørte henne. «Mercote fortalte meg gjentatte ganger at jeg hadde rett i å ta denne avgjørelsen og at studiene mine skulle komme først. Det rørte meg virkelig fordi han fortsatt er en del av denne flotte organisasjonen, og han var så forståelsesfull.hun sier.