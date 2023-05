Første avanserte modell med CMOS-sensor

I tillegg til Sony Xperia 10V, hvis presentasjon kommer i våre spalter, presenterte den japanske produsenten Sony for noen dager siden sin nyeste 5G-kompatible premium-smarttelefon, fortsatt utstyrt med den berømte elegansen som kjennetegner merket, Xperia. 1 V.

Den siste i Sonys premium 5G-smarttelefoner, Xperia 1 V erstatter Sony Xperia 1-IV som debuterte omtrent på samme tid i fjor.

Sony Xperia 1 V, skjerm- og lydmuligheter

Menyen har en 21/9 Ultra HD 4K OLED 6,5» (16,51 cm) skjerm med en oppløsning på 1644 x 3840 piksler (643 ppi), HDR10-kompatibilitet og 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Den har full-range stereohøyttalere for å forsterke lyden av bass og sparketrommer. Den utnytter også Sonys eksklusive romlige lydteknologi kalt 360 Reality Audio Upmix. I tillegg drar den nytte av den nye DSEE Ultimate-teknologien. Sistnevnte bruker kunstig intelligens for å justere lydfrekvensen og signalhastigheten i sanntid for optimal lydkvalitet. En 3,5 mm mini-jack-kontakt er inkludert. Ditto for 192 kHz/24-bits kompatibilitet.

Sony Xperia 1 V, foto- og videofunksjoner

Med Xperia 1V-smarttelefonen posisjonerer Sony sin nyfødte med bemerkelsesverdig ytelse i fotograferingsavdelingen, spesielt under dårlige lysforhold med lysopptak dobbelt så mye som den forrige modellen. Så på baksiden er det et trippel Cmos-objektiv med tre optimaliserte Zeiss-optikker: vidvinkel 48 Mpxls Exmor T for mobil 1,7 ganger større enn fjorårets modell (f/1,9, 24 mm, Dual Pixel PDAF, stabilisert, 1,12 µm bilde Dual Pixel PDAF). Til slutt er selfie-kameraet utstyrt med en 12 Mpxls bildesensor (24 mm, f/2.0, 1,25 µm fotoside). Sistnevnte lar deg redusere støy i mørke områder og ta selfies i UHD 4K og HDR-definisjon.

På fotograferingssiden tilbyr Sony Xperia 1V sanntids Eye AF (oppdager og sporer motivets øyne) for mennesker og dyr, samt forbedret sanntidssporing. Spesielt kan Xperia 1 V ta seriebilder med opptil 30 fps med støyreduksjon i lite lys, noe som er flott for å ta bilder av bevegelige scener. Merk at videoopptak er mulig opp til 2160p ved 120 fps eller 1080p ved 120 fps på APN og 2160p ved 30 fps eller 1080p ved 60 fps på selfie-kameraet.

Sony Xperia 1 V, prosessor og batteri

Prosessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core-prøve (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A710 + 3 Core 7 Tex00 GHz. grafikk Brikken er støttet av 12 GB RAM og 256 GB flashminne (kan utvides til 1 TB via micro-SDXC-kort) Enheten kjører på det nyeste Android 13-operativsystemet og støtter 5000 mAh med trådløs lading, omvendt lading og 30 W hurtiglading (50 % på 30 minutter) Den har et mAh-batteri.

Sony Xperia 1 V, kontakter, tilkobling og spesifikasjoner totalt

På tilkoblingssiden er det en USB Type-C-port, Wi-Fi 6E Dual Band-kompatibilitet, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2 (APT-X HD og LDAC)) og NFC for tilkobling. Endelig er en fingeravtrykksensor i orden under skjermen. En annen god funksjon er at Sony Xperia 1S er motstandsdyktig mot vann (IP65/68-sertifiseringer) og støt (Corning Gorilla Glass Victus-belegg foran og bak).

Til slutt, en ny mikrofon plassert nær det bakre kameraet prioriterer stemmer, og tar opp tydelig selv i støyende utendørsmiljøer.

Siden til Yannis Melitas, Mobile Marketing Manager hos Sony France

«Behovene til kundene våre har alltid vært i forkant av produktutviklingen vår, og mulighetene for å lage bilder og videoer med Xperia 1 V er ubegrensede,» sa Yannis Melitas, Mobile Marketing Manager, Sony France. Det tar innholdsskaping, visuell opplevelse, spillytelse, batterilevetid og lydfunksjoner til neste nivå.

Den vil være tilgjengelig fra juni 2023 i svart, platina sølv og kakigrønne farger til en prislapp på 1 399 euro.

En påminnelse om nøkkelfunksjonene til Sony Xperia 1 V:

• OS: Android 13

• Nettverk: 5G/LTE, HSPA, GSM

• Skjerm: OLED 6,5″ (16,51 cm)

• Belegg: Corning Gorilla Glass Victus

• Oppløsning: 1644 x 3840 piksler (643 dpi)

• Format: 21:9

• Prosessor: Octa Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex 4

• Grafikkbrikke: Adreno 740

• RAM: 12 GB

• Flash: 256 GB (kan utvides opp til 1 TB via SDXC-kort)

• Kamera: 48 Mpxls Exmor T for mobil vidvinkel, omtrent 1,7 ganger større enn fjorårets modell (f/1,9, 24 mm, Dual Pixel PDAF, stabilisert, fotosted 1,12 µm) + 12 Mpxls telefoto (85 mm, f-125 / 2,3-f/2,8, PDAF med to piksler, 3,5x-5,2x optisk zoom, stabilisert

• Selfie-kamera: 12 Mpxls (f/2.0, 24 mm, fotoside 1.25 µm)

• WiâFi Direct-kompatibilitet

• UPnP-kompatibilitet (DLNA)

• 6. Tri-Band Wi-Fi-kompatibilitet

• Bluetooth 5.3 APT-X Adaptive/NFC-kompatibilitet

• Andre: GPS, A-GPA, Glonass

• Funksjon(er): Hurtigladefunksjon (30 W)

• Videoopptak: opptil 2160p ved 120 fps eller 1080p ved 120 fps på APN og opptil 2160p ved 30 fps på selfie-kamera

• Fingeravtrykksensor: Ja, på skjermen

• Sertifisering: Hi-Res Audio, IP65/68

• Låse opp med ansiktsgjenkjenning: Ja

• Lydsegmentering: 192 kHz/24 bit kompatibilitet

• Kontakt: USB-C, micro-SDXC

• 3,5 mm minijack-hodetelefonuttak: Ja

• Batteri: 5000 mAh (kan ikke fjernes)

• Omvendt ladefunksjon: Ja

• Dimensjoner: 165 x 71 x 8,3 mm

• Vekt: 187g