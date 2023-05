Første direkte bilde av en jetstråle produsert av det gigantiske sorte hullet i sentrum av galaksen M87

Allerede i april 2019 ble galaksegalakse Messier 87 (M87M87), en klem elliptisk galakseelliptisk galakse ligger rundt 55 millionerLysårLysår fra Jorden, skapte overskrifter innen radioastronomi. Faktisk astronomerastronomer studerte den i århundrer i det synlige og i stjernebildet Jomfruen, etter oppdagelsen av den Charles MessierCharles Messier i 1781. Senere ble det erfart at i tillegg til å inneholde 10 ganger merstjernerstjerner at MelkeveienMelkeveienhun inneholdt også i sitt hjerte en supermassivt svart hullsupermassivt svart hull at det var et utmerket mål å kunne observere skyggen avhendelseshorisonthendelseshorisont av et sort hull.

Til dette var det nødvendig å mobilisere observasjoner fra ulike radioteleskoperradioteleskoper på jordens overflate og implementere med dem teknikken til åpningssammendragåpningssammendrag. Den gjør det mulig å ha praktisk talt et radioteleskop på størrelse med jorden ved å kombinere observasjonene til disse instrumentene og derfor være i stand til å produsere bilder med en VedtakVedtak ta opp.



Roger Blandford forteller oss om supermassive sorte hull og deres jetfly i denne videoen. For en ganske nøyaktig fransk oversettelse, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Da skal de engelske undertekstene vises. Klikk deretter på tannhjulet til høyre for rektangelet, deretter på «Undertekster» og til slutt på «Oversett automatisk». Velg «fransk». © hvor mye magasin

Ytterligere observasjoner fra EHT

Dette hadde medlemmene av samarbeidet klart hendelseshorisont-teleskop (EHT), og avslører dermed, i 2019, det første bildet av et svart hull. I dag, som forklart i en pressemelding fra European Southern Observatory (ESO) som fulgte med en publikasjon i Naturførst observert i det samme bildet, skyggen av det sorte hullet i midten av M87) og den kraftige strålen av partikler fra EmneEmne kommer nesten til lysets hastighetlysets hastighet som blir utvist

Pressemeldingen spesifiserer også at det er et resultat av en lang prosess med å behandle de innsamlede signalene fordi den begynte med observasjoner gjort i 2018 med teleskoperteleskoper av Global Millimeter VLBI-array (GMVA), avAtacama Large Millimeter/subimeter Array (Sjel) og Grønland teleskop (GLT).

Denne strålen har vært kjent i lang tid, siden den amerikanske astronomen Heber Doust Curtis observerte den i 1918. Men først senere skulle vi forstå at denne spesielt fine og kollimerte materiestrålen, som strekker seg over minst 5000 år i løpet av få år, er resultatet av komplekse fysiske prosesser relatert til magnetohydrodynamikken til plasmaer i romtidromtid kurve, i dette tilfellet til en Kerr svart hullKerr svart hull i rotasjon inneholdende ca 6,5 ​​milliarder massermasser solar, som Futura forklarte utførlig i en tidligere artikkel.

Et laboratorium for å forstå astrofysikken til galaktiske sorte hull

Utfordringen for nye analyser av observasjonene er bredere enn tilfellet for M87 fordi flere lignende jetfly er kjent og vi vet at de må være relatert til interaksjoner mellom supermassive sorte hull og vertsgalaksene deres.

» Vi vet at jetfly blir kastet ut fra området rundt sorte hull, men vi forstår fortsatt ikke helt hvordan dette skjer. For å studere det direkte, må vi observere opprinnelsen til jetstrålen så nært det sorte hullet som mulig. «Det er forklart i ESO-uttalelsen Ru-Sen Lu, fra Shanghai Astronomical Observatory, i Kina.

Tidligere observasjoner hadde gitt separate bilder av regionen nær det sorte hullet og jetflyet, men » dette nye bildet fullfører bildet ved å vise området rundt det sorte hullet og strålen samtidig legger hans kollega Jae-Young Kim fra Kyungpook National University i Sør-Korea og Max-Planck Institute for Radio Astronomy i Tyskland til.



Et sammendrag av funnet gjort med Alma. For en ganske nøyaktig fransk oversettelse, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Da skal de engelske undertekstene vises. Klikk deretter på tannhjulet til høyre for rektangelet, deretter på «Undertekster» og til slutt på «Oversett automatisk». Velg «fransk». © European Southern Observatory (AT)

Fortsatt i den samme pressemeldingen får vi vite at oppløsningsgevinsten som fortsatt oppnås i tilfellet med M87 kommer fra det faktum at forskerne med radioteleskopene som ble brukt har utnyttet bølgene. radioradio med lengre bølgelengde enn EHT: 3,5 mm i stedet for 1,3 mm. Som Thomas Krichbaum fra Max-Planck-Institute for Radio Astronomy forklarer, » ved denne bølgelengden kan vi se hvordan strålen kommer ut av emisjonsringen rundt det sentrale supermassive sorte hullet Størrelsen på den observerte ringen er omtrent 50 % større enn på bildet avhendelseshorisont-teleskop.

» For å forstå den fysiske opprinnelsen til denne større, tykkere ringen, måtte vi bruke datasimuleringerdatasimuleringer å teste ulike scenarier legger Keiichi Asada fraSinic Academy i taiwan.

Til syvende og sist vil bildet mer fullstendig vise noe av materialet som faller mot det supermassive sorte hullets hendelseshorisont.