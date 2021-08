Første hendelse på Kiesling House siden pandemien begynte | Nyheter, sport, jobber

NY ULM – Historiske Kiesling House holdt en demonstrasjon og et program for brodering av Hardanger lørdag.

Dette var den første historiske programmeringen som Kiesling -huset har holdt siden pandemien, og det var en velkommen retur. Flere nysgjerrige besøkende besøkte under programmet for å lære mer om Hardanger.

Kathy Moe ledet showet og forklarte opprinnelsen til denne typen broderi. Hardanger er en norsk tradisjon og er oppkalt etter en region i Norge. Hardanger blir sett på som et dekorativt mønster på mange tradisjonelle norske plagg.

Denne typen broderi bruker tellet tråd og trukket tråd. Grunnmønsteret begynner med fem parallelle sømmer som er arbeidet over en gruppe på fire og fire tråder for å omslutte et stoffområde.

“Prosessen tar lang tid, men den er veldig vakker”, Sa Moe.

Det er relativt vanlig å se denne broderistilen i lutherske kirker med menigheter av norsk opprinnelse. Hardanger geometriske mønstre gjør kryssdesign enkelt.

Broderimetoden krever nøyaktig synøyaktighet for å gjenta mønsteret. Resultatet er en stiv geometrisk form, vanligvis basert på firkanter, rektangler, sikksakk og til og med hjerter.

Hardanger -metoden har blitt stadig mer populær gjennom årene. Moe sa at den ble populær i USA på 1980 -tallet. For en tid var den enda mer populær i USA enn i Skandinavia.

Gjennom årene har bøker om Hardanger blitt utgitt i alle land. Moe har til og med en Hardanger designbok på japansk. Han sa at boken fremdeles er nyttig, selv for de som ikke leser japansk, ettersom mønstrene og instruksjonene kan forstås på alle språk.

Moe sa at hun først lærte stilen av svigerinnen hennes, som var husøkonomlærer. Moe eide en håndverksbutikk, og etter å ha tatt en klasse ble hun hekta siden.

Moe sa at i tillegg til å være en morsom måte å bruke tiden på, krever ikke Hardanger mye utstyr eller plass. Du kan ha et broderi i posen og jobbe med det når det er nedetid.

Kiesling House er åpent fra 13.00 til 16.00 på fredager og lørdager til og med 4. september. I løpet av resten av sesongen vil den historiske programmeringen finne sted på lørdager. Lørdag 7. august arrangerer Kiesling House en demonstrasjon av sko.