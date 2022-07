Første offentlige opptreden for Sasha Banks siden hennes avgang

Sasha Banks har vært fraværende fra offentlige opptredener siden hun forlot WWE for to måneder siden da hun bestemte seg for å forlate RAW-utgaven med Naomi.

Hans første offentlige opptreden siden den dagen er nå kunngjort. Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) kunngjorde på Twitter at Mercedes Varnado (alias Sasha Banks) vil være tilgjengelig lørdag og søndag (6.–7. august 2022) for fotooperasjoner og fansigneringer. Kostnaden er 90$ USD for fotografering og 70$ USD for dedikasjon.

Bli med oss ​​for å ønske vår neste velkommen #C2E2 Gjest, Mercedes Varnado (Sasha Banks)! Enten du har sett henne i ringen eller som Koska Reeves i The Mandalorian, vil du ikke gå glipp av denne muligheten for foto og autograf! Kjøp din nå: https://t.co/i3BeALlo7k pic.twitter.com/UFpdSIEGYP — C2E2 (@c2e2) 13. juli 2022

Det er fortsatt ingen offisiell kunngjøring fra WWE angående Sasha Banks fremtid. Interessant nok promoterer C2E2 Sasha Banks under hennes virkelige navn – Mercedes Varnado – noe som indikerer at opptredenen hennes ble arrangert uten WWE-godkjenning. Forresten, ingen andre WWE Superstars har blitt annonsert for arrangementet på dette tidspunktet.

Sasha Banks fremtid er fortsatt et mysterium, men ifølge PWInsider kan vi forvente å se henne på andre slike arrangementer snart.

Bildekreditt: WWE