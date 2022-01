Første priser på RTX 3090 Ti?

vi snakker med deg eventyrene til RTX 3090 Ti. Faktisk, hvis ryktene fremkaller et produksjonsstopp etterspurt av Nvidia som et sikkerhetstiltak, ser det ut til at visse priser har lekket fra forhandlere.

Hvor pålitelige kan disse lekkasjer være når Nvidia ikke har foretatt noen offisiell kommunikasjon om emnet. En Founders Edition-versjon ble godt presentert og er ofte den siste LA tilbyr prismessig. Men til nå har ingen pålitelige ledetråder kunne opplyse oss om den fremtidige prisen på udyret. Selvfølgelig, gitt spesifikasjonene, den generelle stemningen og plasseringen, vi forventer alle et ultra premium produkt. Det er i denne sammenhengen at noen nettsteder i Sveits og Europa har lekket prisene på tilpassede modeller av 3090Ti.

Lekket RTX 3090 Ti-priser: pålitelig informasjon?

Videokortz å poste skjermbilder som avslører prisene på MSI RTX 3090Ti-kort fra to sveitsiske forhandlere og en tysk (eller sveitsisk) distributør. Hvis vi tar som et sammenligningspunkt en “klassisk” 3090 oppført på de samme sidene, ville Ti-versjonen vært 30 % dyrere. 3 versjoner av MSI 3090Ti vises. Vi vil konvertere dem til euro og fremfor alt huske at skatten i Sveits er 7,7 %.

MSI GeForce RTX 3090Ti SLETT X: €3201

MSI GeForce RTX 3090Ti SLETT X: 4 111 sveitsiske franc / 3 939 euro

MSI GeForce RTX 3090Ti GAMING X TRIO: €3 129

Det er vanskelig å kommentere denne lekkasjen selv om prisene dessverre virker konsistente gitt situasjonen. Men husk at Nvidia ikke har foretatt noen offisiell kommunikasjon om prisen (og lanseringen). Derfor er det nødvendig å ta disse elementene med stor etterpåklokskap.