Første seriøse tilbud til KDB

Regjerende mester Manchester City møter Huddersfield i FA-cupen denne lørdagen. Kevin De Bruyne skal spille for første gang på måneder. I mellomtiden er det mye spekulasjoner om den belgiske playmakerens fremtid.

På slutten av forrige sesong ble De Bruyne skadet under Champions League-finalen. Så han gikk glipp av nesten alle forberedelser i byen. Likevel deltok han i sesongens første kamper. Dette endte imidlertid ikke godt. Faktisk ble pivoten viklet opp igjen.

Han måtte gjennom en operasjon, noe som holdt ham utenfor banen i flere måneder. Men han har kommet tilbake til trening og forventes å komme tilbake i aksjon i løpet av de kommende dagene.

En etterlengtet retur til byen. De Bruyne er i mellomtiden allerede 32 og går inn i det siste året av kontrakten sin neste sommer. Så det er ikke urimelig at fremtiden er gjenstand for spekulasjoner.

De siste dagene har for eksempel de røde djevlene blitt knyttet til en flytting tilbake til Saudi-Arabia. I fjor sommer uttrykte saudierne allerede sitt ønske. Playmakeren trakk seg ut, men Saudi-interessen er fortsatt. Den italienske observatøren Rudi Galetti sa denne uken at KDB ville være villig til å lytte til forslag fra saudierne ved slutten av sesongen.

Hans tyrkiske motpart, Ekrem Konur, hvis bevis absolutt ikke er så overbevisende, går lenger. Ifølge ham ønsker Saudi å gjøre det første forsøket i vinter.

For å gjøre dette vil de vurdere å tilby rundt 50 millioner euro for å overbevise byen. Men denne summen var ikke nok til å ombestemme den engelske mesteren.

En avgang i vinter står derfor ikke på agendaen. De Bruyne ønsker ikke å forlate England i januar.

💣🔥Manchester City kan motta et tilbud på over 50 millioner euro fra den saudiarabiske ligaen for den 32 år gamle belgiske midtbanespilleren Kevin De Bruyne i januar. 🇧🇪🔵#MCFC https://t.co/0h4qssf7i4 pic.twitter.com/DMagwmpwP6

– Ekrem Konur (@ekremkonur) 3. desember 2023