Første TF Sport-team for WEC (Corvette) offisielt annonsert

For TF Sport blir 2024-sesongen en ny. Hvis WEC fortsatt er aktuelt, bytter teamet til Tom Ferrier fra Aston Martin til Corvette med to nye Z06 GT3.R. Inngått i den splitter nye LMGT3-kategorien.

Det vil være to eksempler neste sesong i WEC, og det er det, #81s mannskap er ferdig. Ny offisiell Corvette Racing-sjåfør, Charlie Eastwood vil fungere som lagkaptein. På hans side finner vi Rui Andrade og Tom Van Rompuy.

I en alder av 35, rykket belgiske Tom Van Rompuy (Bronse) litt opp i rekkene for å gå fra LMP3 til LMP2-kategorien i år i 24 Hours of Le Mans for DKR Engineering og i Pro-Am-kategorien ved 24 Hours. Han nådde pallen i LMP2 Pro-Am.

På sølvrankingen vant angolanske Rui Andrade verdenstittelen i LMP2 i WRT. Som 24-åring starter han på GT.

Når det gjelder Charlie Eastwood (Gold), fortsetter han eventyret sitt i TF Sport, denne gangen som offisiell Corvette Racing-sjåfør.

«Det er fantastisk å kunngjøre vårt første lag for 2024 World Endurance Championship-sesongen.Team rektor Tom Ferrier kunngjorde. Bil #81 har den beste profilen: Tom er en meget dyktig og rask bronsefører. Og med Rui, den avtroppende mesteren (I LMP2. Redaktørens notat) og Charlie, 24 Hours of Le Mans (i GTE-Am i 2020. Red.anm.), tror jeg vi har et godt år foran oss. »

I den andre Corvette Z06 GT3.R er spanjolen Daniel Juncatella den eneste bekreftede føreren til dags dato.