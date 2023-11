Forsvant for 155 millioner år siden, reiser et kontinent seg igjen

Dette er en viktig vitenskapelig oppdagelse Geo.fr. For 155 millioner år siden brøt et kontinent fra Australia og drev mot Sørøst-Asia. Dette 4800 km lange kontinentet, kjent som Argoland, er fortsatt uoppdaget. Men fragmenter av dette kontinentet er nå oppdaget.

De første sporene ble allerede funnet under forskning i havbassenget til Argo Abyssal Plain. Men ingen fragmenter av kontinentet ble funnet. «Imidlertid er det ikke funnet noe kontinent av denne størrelsen i nærheten av disse øyene”, heter det Vitenskap og liv I en av artiklene hans i oktober 2023.

i dag, Geo.fr Det er rapportert at forskere har funnet spor av dette kontinentet begravet under noen land i Sørvest-Asia, inkludert Indonesia og Burma. «Vi mistet ikke et kontinent, det var allerede for stort og fragmentert.»Eldste Avocat, en av forskerne, forklarer.

Når det gjelder oppløsningen av Arcoland, kan dette forklares med samspillet mellom tektoniske krefter, som utvidet kontinentets masse og distanserte det fra resten av det australske kontinentet.

Ifølge forskeren, denne oppdagelsen «For å kaste lys over regionens tidligere klima, sies det å ha avkjølt seg da hav dannet seg mellom bitene av Argoland..