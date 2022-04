De Minister Av sikkerhet norsk Er Gikk av, kunngjorde regjeringen denne lørdagen, etter at en affære med en kvinne mye yngre enn ham dukket opp for flere år siden. – Det er en nødvendig avgjørelse, sa statsminister Jonas Kardashian på en pressekonferanse lørdag at han hadde akseptert Roger Enoxs avgang.

«Jeg tok feil valg (…) og jeg beklager betingelsesløst» fordi «mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre», sa den tidligere statsråden til Norsk NTB Presse kort tid før. Annonse Roger Enoxsen begynte å date en 18 år gammel ungdomsskolejente han møtte under en skoletur i 2005. G.V..

En beundring for politikeren

Studentgruppen besøkte Stortinget og møtte da 50 år gamle stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen. Etter skolen begynte politikeren og ungdomsskoleeleven å ha et veldig nært og seksuelt forhold, sier han G.V.. De møttes minst et dusin ganger på kontoret til Odd Roger Enoxan fra slutten av 2006 til 2007, da han var energiminister, en kvinne nå i trettiårene, vitnet i avisen om at noen av disse møtene var «seksuelle handlinger».

Han beskrev også sin beundring for politikeren, og sa at han «brukte sin makt og posisjon for å få det han ville». Tidligere minister hvis bekreftet med G.V. Den unge kvinnens besøk på kontoret hans og diskusjoner om den uanstendige naturen, men han benektet enhver fysisk etterlevelse. Det var først etter at han forlot regjeringen i 2007 at forholdet ble tettere, insisterte han, ikke «Jeg hadde makt over henne»-forholdet.

Odd Roger Enoksen sier til journalister at han ikke ble informert om saken før han ble utnevnt. Forsvarsminister I oktober i fjor førte denne informasjonen til en «annerledes konklusjon». Regjeringssjefen la til at han ønsker å finne en ny forsvarsminister snart.