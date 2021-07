Forsvarsministeren henvender seg til konferansen med globale luftledere

For å snakke med deg om Air and Space Force fra 2040, står jeg foran et publikum av Air Chiefs og Air Ninjas, så jeg er godt klar over mine egne mangler som pilot eller Chief. Så alt jeg trenger å gjøre er å begrense meg til der jeg trenger å være, noe som vil gi deg en ide om de politiske kravene som politikerne kan stille til Royal Air Force de neste to tiårene.

Jeg tror de kommer i fem deler vidt: en dag / natt som kjemper mot en luftstyrke, en kamerat eller en nærliggende fiende; Hva trenger du for å beskytte våre interesser i verdensrommet; Hva trenger du for å forstå hva fiendene våre gjør – fra rom og himmel; Det vi trenger at du gjør er å stoppe tropper og forsyninger raskt; Hva trenger du for å bygge og opprettholde partnerskap og allianser med vennlige luftstyrker over hele verden?

Plass til side, jeg tror ikke mye av det er spesielt nytt, men jeg vil hevde at konteksten der vi ber deg om å gi resten har endret seg når vi beveger oss fra første fem av århundret til det andre.

Intervensjoner for å bekjempe voldelig ekstremisme i de første tjue årene av dette århundret har nå ført til en ny tid med formell konkurranse. I en tid da luftens overlegenhet ble vurdert helt fra begynnelsen av enhver konflikt, har luft ført til et sted der det er en kompleks og konkurransedyktig arena.

Luftforsvaret har alltid operert i forkant av teknologien, men i denne nye, tilgivende og dødelige flyplassen blir anti-tilgangs- og delvis fornektelsessystemer stadig mer sofistikerte, elektronisk krigføring er utbredt, og missilteknologi akselererer raskt, skjult etterspørsel, automatisering og AI er spesielt åpenbare.

Dette fører meg til det første spørsmålet vi stilte luftforsvarssjefen: Seier i kamp!

Den integrerte gjennomgangen vår viser mye av underinngangsutfordringer og mye av diskusjonen om hvordan vi reagerer på dem.

Utvilsomt kan Royal Air Force handle – i motsetning til å kjempe – mot disse truslene, og jeg vil komme til vår politikk om å be om det om et øyeblikk.

Men det er to vanskelige og uunngåelige sannheter: For det første kan porten omgåes, når den er, teknisk avansert, integrert i flere domener, i stand til å operere i våre allianser, dårlig ass, militant luftvåpen, ellers er spillet allerede der det startet.

For det andre er det tilstedeværelsen av den teknologiske overlegenheten, dynamikken som våre allierte og massen den bringer oss med, som først tvinger våre motstandere til å handle under terskelen. Hvis Typhoon and Lightning ikke kunne spise flanker og gjerder til frokost, ville ikke våre fiender bekymret seg for behovet for å gjøre sin virksomhet på annen måte.

I løpet av de neste to tiårene må vi opprettholde den kanten gjennom FCAS og bygge F35-flåten vår.

I økende grad blir mannskapsfly autonome systemer som kjemper fronter. Siden A2AD-systemer er så komplekse, er det fornuftig å bringe relativt kostnadseffektive autonome nettsteder i forkant av trusselen, men på en elektronisk nektet slagmark kan jeg ikke se at det er i stand til å trekke den av med dataskjermene på hjemmesiden. . Folk må fremdeles samarbeide med maskiner.

Å opprettholde den kanten er viktig for måten vi kjemper på, men det er også viktig for måten vi handler på.

Å beskytte suvereniteten til luftrommet vårt profesjonelt og trygt, og bidra til å styrke den internasjonale organisasjonen basert på reglene til våre allierte. Å sette opp trening og metodikk med våre allierte reduserer risikoen for misforståelse og feilberegning, samtidig som det viser at vi evner å gå raskt frem mot motstanderne våre om nødvendig.

Å gjenoppdage vår evne til å spre seg og operere videre gjør livet vanskeligere for de som ser på hjemmebasen vår og tror vi drukner hvis missiler treffer Lozimouth, Koningsby og Marham.

Bare den siste uken har Royal Air Force gjort alt dette – samarbeidet med våre norske partnere for å bruke vår evne til å flytte drivstoff og tekniske eiendeler raskt fra Lochimav for å støtte tyfonen som går med norske baser, lynnedslag fra HMS og RAF i den overbelastede tyfonen i det østlige Middelhavet, og Typhoon flyr igjen for å beskytte NATO-partnernes luftrom i Svartehavet.

Dette burde ikke være en eksepsjonell uke med flyaktivitet – det er den nye naturen til Royal Air Force, som trygt understreker vår forpliktelse til å opprettholde sikker, profesjonell, men internasjonal standard i form av operasjon med høyt tempo. Våre partnere.

Å lytte til Mikes andre policy er å sikre tilgang til Storbritannia og våre interesser i verdensrommet.

I helgen satte vi oss ned og så på Sir Richard Branson gå ut i verdensrommet. I fjor så vi SpaceX ta en mann til den internasjonale romstasjonen. Tilgang til rom blir mer og mer vanlig, noe som betyr at flere og flere ‘ting’ vil bli plassert i rommet – noe som betyr at det meste vil være til fordel for menneskeheten, men uunngåelig vil noen ikke.

Å sikre at britiske varer kan plasseres i verdensrommet blir stadig viktigere – til støtte for militære operasjoner og den bredere økonomien. Selv vår evne til å beskytte det som er der.

Selvfølgelig gir alt dette, på politisk nivå, oss muligheten til å forme det internasjonale miljøet av atferd og driftsbetingelser som reduserer deres appetitt for bevisst å forstyrre eller nekte viktige romtjenester til våre motstandere.

For det tredje ber vi Mike og hans mannskap om å gi oss en sensor – fra verdensrommet og himmelen, som hjelper oss å se hva våre fiender gjør og forstå hva de sier.

Dette kravet utvider hele spekteret av sikkerhetstiltak. Droner har spilt en nøkkelrolle i vårt forsøk på å forstyrre voldelig ekstremisme, og når vi fokuserer mer på formell konkurranse, kan vi ikke like utfordringen til Dash, Al Qaida og deres tilknyttede selskaper. I noen deler av verden har Storbritannia en sterk interesse.

Jeg er ikke i tvil om at disse ferdighetene vil bli enda mer etterspurt når vi beveger oss mot 2040. Jeg husker faktisk veldig godt fra mine egne servicedager at du aldri kan ha den laveste ISR.

Evnen til å finne og forstå våre fiender er viktig for å bekjempe og bekjempe voldelig ekstremisme. Jeg har faktisk hørt mange admiraler, luftmarshaler og generaler si at hvis du blir funnet, er du død, så vi tenker mye på hvordan vi ikke blir funnet, vi trenger mange eiendeler for å hjelpe oss med å finne den andre siden.

Men disse eiendelene spiller en nøkkelrolle mens vi opererer. Enten våre fiender prøver å operere under terskelen eller true våre strategiske interesser – det være seg vår kjernefysiske barriere eller den viktige nasjonale infrastrukturen under havet. Vi må fly regelmessig for å forstå hva de gjør og hvor de er, og for å forhindre dem i å gjøre det.

For det fjerde trenger vi CAS for å implementere en sentral del av vårt integrerte gjennomgangsforslag, hvor vi driver massehandel for å svare.

Hva dette betyr er at luftforsvaret er klar til raskt å frigjøre Storbritannias harde arbeid rundt om i verden og deretter opprettholde den handlingen.

Det gir ingen mening å holde kampflystyrker og militære enheter i beredskap hvis du ikke kan bevege dem raskt når ballongen går opp.

Til slutt trenger vi CAS for å skaffe et luftvåpen som kan konkurrere med våre motstandere for å påvirke strategisk viktige områder i verden og utvikle evnene til allierte luftstyrker i disse regionene. Noen av disse luftstyrkene vil være kolleger, så partnerskapet er å utvikle våre overlegne evner til å samarbeide og styrke tilbakeslaget til våre allierte.

Men vi må også utvikle Luftforsvarets evne til å fly 5. generasjons jetfly. Jeg ba Mike tenke litt på hvordan vi kunne gjøre det. Dette er en viktig del av å utvide nettverket av venner og allierte i Storbritannia og gjøre dem i stand til å håndtere trusler som voldelig ekstremisme innenfor sine egne grenser, slik at vi kan fokusere mer på riktig konkurranse.

Så, mine damer og herrer, vi hører ikke mye. I de neste to tiårene trenger vi et luftforsvar som kan vinne dag og natt som en del av en allianse, en og en av kameratene i dag- og nattkamp. Vi trenger et luftforsvar som opprettholder den fordelen ved å være i forkant med viktige teknologier som tyveri, kunstig intelligens og automatisering. Vi trenger det ikke bare på himmelen, men også i verdensrommet.

Vi må samarbeide med våre allierte over hele verden for å sette opp mønstre og forhindre de som søker å undergrave det regelbaserte internasjonale systemet. Vi må finne og forstå våre fiender raskere enn de kan finne og forstå. Kraft kan uttrykkes gjennom luften i alle verdenshjørner. Jeg synes dette er et veldig spennende konsept for de modige menn og kvinner i Royal Air Force, og jeg vil hylle deres nåværende talent.

Etter nesten to år i Forsvarsdepartementet var jeg glad for å se menn og kvinner i Royal Air Force stasjonert rundt om i verden, og jeg blir uendelig påvirket av deres intelligens, deres profesjonalitet og deres oppfinnsomhet. Oppdag nye måter å operere på et mer komplekst domene. Når vi spør dem mye, vet jeg at det vil føre til flyvertinnen og hans stab alle slags ting de trenger å tenke på, og sannheten er at en karriere i Royal Air Force aldri har vært mer fruktbar.

Jeg vet at vi ikke er lette å høre. Derfor er det viktig å sosialisere spørsmål, så jeg kan ikke tenke meg et bedre miljø enn dagens konferanse for å åpne for å tenke på hva det betyr for Royal Air Force, Air Force eller våre allierte over hele verden. Så du har spurt så mye. Jeg lar deg diskutere. Nyt. Takk for oppmerksomheten.