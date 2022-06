Forsvinningen av en britisk journalist og en brasiliansk ekspert på Amazonas: To kropper funnet bundet til et tre.

BBC kunngjorde mandag at to livløse kropper var funnet i Amazonas-regnskogen i Brasil under et søk etter ledetråder av den britiske journalisten Tom Phillips, som samarbeidet med The Guardian, The Washington Post og The New York Times og Bruno. Pereira er ekspert i det brasilianske myndighetsorganet for indre anliggender. De to mennene på henholdsvis 57 og 41 år har vært savnet siden 5. juni. De reiste sammen på Amazonas med den hensikt å samle bevis for å skrive en bok om miljøvern.

Lørdag var de savnedes personlige eiendeler (klær, vesker, sko) allerede funnetEn mann anses som mistenkelig Han ble arrestert for noen dager siden i en sak om forsvinning.

Søndag fant et team av eksperter utnevnt til å løse den mystiske saken to livløse kropper festet til et tre midt i Amazonas-regnskogen. Likene er ennå ikke identifisert, men det kan være likene til journalisten og hans medskyldige.

Ifølge brasilianske lokale tjenestemenn har Dom Phillips og Bruno Pereira vært ofre for trusler og trusler under sine reiser, spesielt av skap og gruvearbeidere som jobber ulovlig på Amazonas, rapporterer Head Lotte News.