Fort Boyard: The Tigers vil forsvinne fra showet, forklarer produktet

Av AFP

Lagt ut 24.02.2022 kl. 21:57



JegProduksjonsselskapet for showet kunngjorde torsdag at han trekker seg fra Tigers, det mest populære Ford Boyd-testspillet som finner sted i et slott i France 2 og utenlands på Charland-Maritime.







De to tigrene, Kashmir og Tosca, på henholdsvis 5 og 11 år, kan tilbringe det med full sjelefred: «ALP og fransk fjernsyn vil tillate at en sum (av dem) fortsetter til slutten av livet deres. For å få all den omsorgen vi trenger og avslutte livene våre ved å respektere verdigheten til favorittdyrene våre, sa Adventure Line Productions (ALP) i en uttalelse.

Han legger til at han diskuterte det med «pleier-treneren» som stadig tar seg av dem.

ALP sier at den “fokuserer på tigrenes velvære”, og understreker at den “allerede hadde bestemt seg for to år siden” for ikke å endre det tredje dyret som ble brukt i spillet, og lot seg “hvile”. .

Vanligvis tilpasset et samfunn som er mer opptatt av dyrevelferd, rettferdiggjør han sin avgjørelse med “stemningsutviklingen” til publikum.

18. november vedtok Stortinget et lovforslag mot dyremishandling, som sørger for et gradvis forbud mot dyreliv, spesielt i sirkus, delfinarier og andre fornøyelsesparker, selv om dyrenes fremtid er i tvil.