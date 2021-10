Fortapt i fjellet visste han ikke antall redningsmenn fordi han ikke visste antallet

Dette er en historie som kunne endt ille. 18. oktober la en amerikansk fjellklatrer ut for å utforske Rockies i Colorado. Når han gikk i 11 timer, hadde personen ennå ikke kommet hjem om kvelden. I tillegg ga han ikke sine slektninger noe livstegn, noe de måtte bekymre seg for. Så sistnevnte varslet nødetatene, og de oppsøkte ham. Et team dro dit til klokken 03.00 for å finne den savnede mannen, men lyktes ikke. Til tross for gjentatte forsøk på å kontakte ham, svarte ikke klatreren på telefonen.

Etter hvert som situasjonen ble mer og mer bekymringsfull, tok et andre team med redningsmannskaper ansvaret neste morgen. Til slutt tok fjellklatrerens familie kontakt med nødetatene klokken 09.30 og fortalte at han hadde kommet trygt og frisk hjem. Amerikaneren forklarte at han hadde gått seg vill i Mount Elber og mottatt flere oppringninger. Men siden nummeret ikke er kjent, har han tilstått at han ikke tok det. Historien ble publisert av et førstehjelpsfirma på Facebook for å gi råd til fremtidige fjellklatrere. “Hvis du er sent på veien og begynner å få gjentatte anrop fra et ukjent nummer, ta telefonen og redningsteamet kan prøve å forsikre deg om at du er trygg. !”, en kritikk av Lake County Search and Rescue.