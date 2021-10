Fortapt midt i fjellet ignorerer han nødanrop fordi det er et ukjent nummer

En overraskende situasjon har utviklet seg i USA. Fjellklatreren, som ble savnet i fjellene i Colorado, ignorerte gjentatte oppringninger fra redningsmenn – som senere forklarte at han ikke visste telefonnummeret. Mannen er meldt savnet etter å ha unnlatt å returnere til Mount Elbert, delstatens høyeste topp, 18. oktober. innsjø Distrikt Søk Og Gjenoppretting.

Søketeam søkte i området dagen etter, men fant ham ikke. Gruppen forsøkte da å ringe klatreren, men fikk ikke kontakt med dem. Personen ser ut til å ha forlatt stien og overnattet Å gjøre Let etter det.

Etter å ha vært borte i 24 timer sa myndighetene at han fant veien og satte seg inn i bilen.

Mannen var uvitende om at redningsmannskapet lette etter ham.

“Han ignorerte våre kontinuerlige telefonsamtaler fordi han ikke gjenkjente nummeret«Skrev redningsmenn på Facebook.

“Hvis du henger etter i timeplanen og begynner å få gjentatte anrop fra et ukjent nummer, vennligst svar på telefonen; Vær et søk og redningsteam for å finne ut om du er trygg!“, husket tjenestemennene.