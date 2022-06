Fortnite Challenge uke 11 sesong 2 Kapittel 3 – Koble til en enhet i nærheten av Condo Canyon eller Logjam Lumbyard på Breakflip

Hvordan koble enheten i nærheten av Condo Canyon eller Lockjam Lumberyard i Fortnight til utfordringene i sesong 2 kapittel 3?

Med starten av kapittel 3 sesong 2 Fjorten dager, Det er nye utfordringer for alle spillere! I tillegg til de ukentlige utfordringene, » Opprør Er inkludert i spillet og lar deg få XP.

I dette søket, en av dem » Koble enheten til nærmeste leilighet canyon eller laxam trelastverksted «. Dette er det første trinnet i to-trinns utfordringen! Vi forklarer hvor du skal gå for å etablere denne koblingen og bekrefte utfordringen.

Hvordan koble til en enhet nær Condo Canyon eller Loxjam Lumberyard på Fortnight?

For å overvinne det første trinnet i denne utfordringen må du gå til en av de tre nevnte byene. På et av disse stedene vil du finne noe for å etablere en forbindelse med enheten. For å lykkes med dette oppdraget, anbefaler vi deg å gå til en av stedene som er angitt på kartet nedenfor:

Hvor enheten skal kobles til

Når du er der, finner du den uten problemer Hologrammet nedenfor. Du bør sjekke gjeldende søk og ta kontakt med det for å gå videre til neste nivå med utfordringer:

Hologrammet bør kontaktes for å bekrefte trinn 1

Når dette er gjort, be om et andre trinn.» Ta med en bil eller lastebil til en av de syv utpostene For å oppnå denne utfordringen kan du sjekke artikkelen vår!

