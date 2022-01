Fortnite går tilbake til mobile enheter takket være NVIDIAs GeForce Now

Forbudt i Apples appbutikk er det takket være sendingen at Fortnite kommer tilbake til mobile enheter. For øyeblikket kan Battle Royale spilles på smarttelefoner i lukket beta takket være GeForce Now.

I 2021 fant Epic Games i en juridisk konfrontasjon med Apple og Google på Fortnite. Uenigheten stammet fra Epic Games’ motstand mot 30 % skatt pålagt av Apple på kjøp i apper.

Så ble Fortnite utestengt fra App Store da utviklerne bestemte seg for å inkludere ditt eget betalingssystem i spillet. Resten av historien vet vi blant mange passasjer i nemndene og det intense mediesammenstøtet mellom begge motstanderne. Nå for tiden, Fortnite er ikke tilbake på mobil ennå iOS og var til og med et offer 5 års utestengelse fra App Store av Apple METROer strømmetjenesten GeForce nå har til hensikt å bringe den tilbake.

GeForce nå utgitt i 2020 av Nvidia, på Safari Mobile. Fortnite var til stede i tjenestekatalogen, spre rykter om spillets retur til iOS selv før GeForce Now ble utgitt. Spillet er tilgjengelig for øyeblikket. i begrenset beta for et lite antall spillere. Nvidia har til og med gjort sitt beste for å optimalisere spillet på smarttelefoner best mulig, har redesignet alle spillkontrollene. For å registrere deg for denne lukkede betaversjonen, Det er her.