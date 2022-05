Fortnite kan startes på nytt på iPhone

Uten forvarsel, hendelsen Fjorten dager Xbox har landet i skyspilltjenesten. Så med utvidelsen på iPhone.

Fortnite kan i dag skryte av å være den første ikke-spilltittelen som spilles med Xbox Cloud Gaming. Fra denne kunngjøringen gjør vi det klart at det endelig gjør det Fjorten dager Det kan spilles på iOS-enheter igjen, og dermed kompensere for spillets fordømte deportasjon fra august 2020 Årsaken til konflikten mellom Epic Games og Apple Angående vilkårene for bruk av App Store.

Gratis å spille først

De Kongelig av krigen Dette er den første tittelen fra de episke spillene Gratis å spille Integrer Xbox Cloud Table. Denne integrasjonen gjøres i henhold til kunstens regler: faktisk, Fjorten dager Er også den første tittelen for gratis å spille. Det betyr at du ikke trenger et abonnement for å spille via Xbox Game Pass. Selskapet beskriver denne integrasjonen «Første skritt»Hun vil av det «Lær, samle inn og behandle tilbakemeldinger fra brukere» Før du tar resten Gratis å spille På skyen.

Xbox Cloud Gaming Library fortsetter å vokse hver måned, selv om tjenesten fortsatt er i beta, men generelt flytter spillene i Xbox GamePass Library til Cloud Gaming. Overraskende nok ser det ut til at Microsoft har gjort et unntak denne gangen, med Fortnight som tilbyr et hakehull for å gå tilbake til Apple-enheter.

Microsoft har trukket teppet ut under Nvidia: sistnevnte trodde Tilbake forhåndsvisning Fjorten dager på iOS Gjennom Cloud Gaming ble det annonsert i november 2021 med stor fanfare.

Xbox Gaming Cloud er fritt tilgjengelig på alle tilgjengelige enheter, inkludert iPhone og iPad, selv uten Xbox Game Pass-abonnementet.

