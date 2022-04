Fortnite Kapittel 3 sesong 2 – Fiskeplasseringer og hvordan du fanger dem

Fiske i Fortnite har forblitt en stor del av Battle Royale-spillet siden det ble introdusert med utgivelsen av kapittel 2. Spillere har en fiskesamling, som dokumenterer og sporer all fisken som spillere har klart å fange i Fortnite. Når spillerne har fanget en fisk, vil den bli registrert i samlingen deres, og det vil til og med bli forklart hvor den kan fanges på kartet. En høyere vekt vil også bli tildelt hver fisk, noe som resulterer i en, to eller tre stjerner. Spillere som ønsker å fullføre samlingen sin, starter med å ikke vite hvordan de skal fange mesteparten av fisken som er tilgjengelig i Fortnite. I fiskesamlingen vil spillerne se bokser i svart. For å fylle disse rutene må spillerne finne og fange den spesifikke fisken som går der.

For spillere som ønsker å prøve å tjene tre stjerner med hver fisk eller bare vil se fiskesamlingen deres fylles opp, må de vite hvor de kan finne all tilgjengelig fisk i Fortnite Chapter 3 sesong 2. Listen nedenfor viser spillerne nøyaktig det … , samt stangen de trenger for å rulle opp de skjellete skapningene.

All fisk i Fortnite kapittel 3, sesong 2

Totalt er det 28 fisk tilgjengelig å fange i Fortnite Chapter 3 sesong 2. Dette er antallet per 18. april 2022, men spillere bør merke seg at Epic Games alltid legger til ny fisk til spillet. at ved slutten av sesong 2 vil det være mer enn 28 fisk i Fortnite.

Men for nå, la oss ta en titt på hvor du finner de 28 fiskene som for øyeblikket er tilgjengelige på kartet.

oransje, grønn, blå skive: Gruppen av Floppers er den vanligste fisken i Fortnite og kan være det funnet i et hvilket som helst fiskehull på kartet med alle typer stang. svart og blå skjoldfisk: Den vanligste typen skjoldfisk, den svarte og blå versjonen er tatt hvor som helst på kartet med alle typer stilk. Svart stripete skjoldfisk: Bare funnet i sjøsiden fra Fortnite, som betyr eventuelle fiskeplasser langs kanten av kartet. Et populært kystområde for fiske ligger like øst for Sanctuary. Black Striped Shield Fish kan fanges med hvilken som helst stang. rosa skjoldfisk: Den rosa skjoldfisken kan være fanget hvor som helst på kartet, men krever en profesjonell fiskestang å pakke inn. grønn skjoldfisk: For å matche fargen på den grønne skjoldfisken kan den ikke være det tatt i skogsområder fra fortnite. I utgangspunktet betyr dette ethvert område med tett tredekke og et fiskehull. Selv om det ikke er mange skogkledde områder på Kapittel 2-kartet, er det flotte fiskeplasser under trærne i The Joneses. Spillere kan bruke hvilken som helst type stang for å hente inn denne fisken. lyseblå skjoldfisk: For å komplementere Shield Fish, er det Light Blue-versjonen, som kan være tatt hvor som helst på kartet med hvilken som helst stang. blå sorbet: Blue Slurpfish er den enkleste Slurpfish å fange som den er tilgjengelig hvor som helst på kartet ved å bruke hvilken stab spillerne har i inventaret sitt. gul sorbet: Den neste Slurpfish kan bare fanges av sumpete områder fra fortnite. Heldigvis kan spillerne bruke hvilken som helst stang de har. lilla sorbet: Purple Slurpfish er fanget i fjellområder fra fortnite. Det er flere fiskehull i fjellene nær Misty Meadows, Retail Row og Lazy Lake. Igjen, ingen spesielle stenger er nødvendig. svart og blå sorbet: For ikke å forveksle med skjoldfisken, denne slurpfisken kan bare fanges i kystområder om natten. Spillere kan besøke helligdommen på nytt, så lenge det er natt. Enhver stang vil gjøre for å fange denne Slurpfish. hvit sorbet: Den unnvikende hvite kveldsfisken krever en profesjonell fiskestang fange. Dessuten er den kun tilgjengelig i sumpete områder over natten. . Lyseblå, beige, lilla Top Small Fry: Disse tre små yngelfiskene kan være sitter fast hvor som helst på Fortnite-kartet. Imidlertid kan de også fanges utenfor fiskehull. Dette betyr at spillere må ta hvilken som helst type stang og bruke den i en vannmasse som ikke er kokende varm. små svarte pommes frites: Den neste versjonen av Small Fry kan også bli det tatt hvor som helst på kartet, men bare om natten. Spillere kan bruke hvilken som helst stang til denne jobben. små blå pommes frites: The Blue Small Fry er en annen bare kystsonen fisk. Sweaty Sands, Sanctuary og enhver annen strand er hvor spillerne må ta med standard eller proff fiskestang. manet slurk: Den første av manetene er den enkleste å fange, tilgjengelig hvor som helst på kartet bruke den stangen spillerne kan finne. banebrytende mørke maneter: En av de sjeldneste fiskene i hele Fortnite er Dark Vanguard-maneter. Denne fargerike skapningen kan være fanget hvor som helst med hvilken som helst stang, men bare om natten. utstoppede maneter: Fisken med det mest bedårende navnet i Fortnite kan bli funnet i de mørkeste dypet av sumpete områder. Enhver stang vil gjøre for å fange den bedårende maneten. manet: Peely Jellyfish krever bruk av en profesjonell fiskestang og kan bare tas fjellområder fra fortnite. lilla maneter: Den siste av manetene er den lilla versjonen, som kun finnes i sjøsiden men spillere trenger ikke bruke en profesjonell fiskestang denne gangen. Lilla og oransje termisk fisk: Lilla og oransje versjon kan være sitter fast hvor som helst på kartet, men befolkningen deres har økt rundt The Joneses POI. En pinne av noe slag vil duge. termisk kråkefisk: Denne typen termisk fisk du trenger en profesjonell fiskestang fange. I tillegg må spillere besøke en kystområde å rulle den sammen. Grønn termisk fisk: Den grønne varme vårfisken har en angitt plassering på kartet, og er i sørlige dammer ved The Joneses IP. Spillere kan ta med alle ansatte til dette stedet. Rød og grønn termisk fisk: I likhet med den grønne termiske fisken finnes også den røde og grønne versjonen i dammer sør for The Joneses med normal stilk. sølv termisk fisk: Siste fisken tilgjengelig i Fortnite, Silver Thermal Fish trenger en profesjonell fiskestang fange. Spillere kan undersøke øde soner å fange denne typen termisk fisk.

Det er all fisken som er tilgjengelig for øyeblikket i Fortnite Chapter 3 sesong 2. De fleste fiskene krever ikke en profesjonell fiskestang eller en bestemt plassering, men de som gjør det kan være vanskelige å fange. Hvis spillere har problemer med å fange en viss fisk, er det ikke mye de kan gjøre, bortsett fra å se på listen ovenfor, gå til rett sted med riktig stang og fortsett å prøve.