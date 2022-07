Fortnite, Quiet Summer Challenge – Kast et stille skilt i den offisielle søppelbøtta på Breakflip

Fortnite har sommerutfordringer! Finn ut hvordan du «kaster det stille skiltet i den offisielle søppelbøtten.»

En helt ny oppdatering har nettopp skjedd Fortnitetillater Spilloppdatering 20.30 ! Som alltid er det nye ting å oppdage og nye oppdrag å forfølge. Også lagt til tittelen denne torsdagen er et nytt sommersøk kalt com.

I sommerutfordringene spør en av dem » Kast fredsskiltet i den offisielle søppelbøtta «. Men hvor får vi tak i dette panelet og hvor slipper vi det? Nedenfor forklarer vi hvordan du gjør det!

Hvordan kaste et stille skilt i den offisielle søppelbøtta i Fortnite?

For å lykkes i denne utfordringen må du først samle tre stille paneler på stranden øst for helligdommen, som er trinn én i denne to-trinns oppdraget. For mer informasjon kan du konsultere Vår guide for å «fjerne stille tegn fra tilbakekalte produkter»-søk Eller se direkte på følgende bilder.



De første tilbakekalte produktene var plasseringen av det stille skiltet



Det andre tilbakekalte produktet er plasseringen av det stille skiltet



Et tredje stille tegn på tilbakekalte produkter

Etter å ha hentet det tredje panelet, bør du nå Finn en offisiell søppelbøtte å kaste dem i. Du kan se to søppelbøtter i nærheten, men den som ligger rett bak det tredje panelets plassering er nærmest, som du kan se på bildet nedenfor.



En av de offisielle søppelkassene for avhending av skilt

Som du kan se, Du må nærme deg den og trykke på den angitte tasten for å kaste panelene Sjekk derfor oppdraget «Kast det stille skiltet i den offisielle søppelbøtta». Til slutt minner vi deg på at nye Peaceful Summer-oppdrag vil bli lagt til daglig, og du kan fullføre ukentlige oppdrag som vil gi deg belønninger og fremgang. Kapittel 3 sesong 3 Battle Pass Det lar deg få mange gratis skins inkludert Indiana Jones-skinnet er tilgjengelig i Fortnite fra og med 7. juli.

