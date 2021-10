Fortnite sesong 8 – Bruk Cross på Breakflip

For en utfordring må du bruke kryssaksjon ved å bruke en skyggefisk eller skyggestein. Lær hvordan du gjør det!

Nye utfordringer har kommet Fjorten dager Med ankomsten av nye NPCer denne tirsdagen 26. oktober, så fullfør de nye oppdragene! Av disse ser vi Queen Cube Challenge. Som alltid er det 5 oppdrag som skal åpnes etter hverandre, og for dronningen er det to sider å fullføre.

Den første utfordringen på side 1 er å spørre ⁇ Bruk Shadowfish eller Shadow Stone og bruk korset nær spilleren i 3 sekunder ⁇. Men hvor finner du skyggesteinen, hvordan ser de ut, og hvordan bruker jeg korset? For raskt å bekrefte søket, beskriver vi alle disse nedenfor!

Hvordan bruke Cross i Fortnite sesong 8 for Queen Cube Challenge?

Du forstår, Utfordringen er å bruke et spesifikt aktivt kryss når du bruker Shadow Fish eller Shadow Stone.. For å fullføre denne utfordringen er alt du trenger å gjøre å finne en skyggestein eller skyggefisk. Vi anbefaler deg å se etter skyggesteiner fordi de er rikelig og enkle å finne. For å hjelpe deg, her er hvordan skyggesteinen ser ut:



Skyggesteiner å bruke til utfordringen

Når Shadow Stone er i hånden, bruk den til å konsumere og gi utseendet dittSkaff deg muligheten til å bruke “Cross” med høyreklikk (grunnnøkkel). I tillegg, for å bekrefte utfordringen din, må du plassere deg i nærheten av en spiller i 3 sekunder.

Du leter etter en Discord FR Sir Fortnight ? Bli med på vår sosiale server: Chat med entusiaster og lær om de siste artiklene!