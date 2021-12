Fortnite uke 1 og kapittel 3 sesong 1 utfordringsoppdragsliste – B Breakfastlip

De nye Fortnite-utfordringene for uke 1 i kapittel 3 av sesong 1 er tilgjengelige. Hvordan gjøre dem og hva er listen over oppdrag?

Fra søndag 5. desember 2021, det nye kapittel 3 av Fortnite er tilgjengelig med sin første sesong. Epic Games har bestemt seg for å starte på nytt basert på ukentlige utfordringer, og vi inviterer deg til å oppdage Fortnite-utfordringene i uke 1, sesong 1 av kapittel 3. Det er klart at disse utfordringene må oppnås i spillet og hvis du støter på noen vanskeligheter. vanskeligheter, vil vi være der som i hver sesong for å hjelpe deg!

Hver utfordring lar deg få belønninger, men for øyeblikket, offisielt, vet vi ikke hva de vil være.

Guider for å fullføre utfordringene uke 1 i kapittel 3 av Fortnite

I det følgende foreslår vi at du klikker på lenkene for å få tilgang til våre spesifikke artikler. Hver vanskelig utfordring vil ha sin tilhørende artikkel for å forklare fra A til Å hva du skal gjøre for å overvinne den.

Husk at sesong 1 av kapittel 3 vil vare i flere uker, du vil ha mye tid til å fullføre alle utfordringene. Husk også at Epic Games vil legge til flere utfordringer hver uke.

