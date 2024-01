Fortnite vender tilbake til iPhone: «Verden ser på»

Tvist mellom Epic og Apple

Konflikten oppsto etter at Epic forsøkte å omgå Apples betalingssystem.iOS (Operativsystem for Apple-mobilenheter). Apple forbyr utviklere å bruke andre betalingsmetoder og belaster en provisjon opptil 30 % På kjøp i appen. I tilfelle av «Fortnite”, dette er “skins”, rent estetiske endringer på karakterene i spillet.

Epic tok rettslige skritt Denne praksisen bør fordømmes, men jeg snublet. Apple kunngjorde imidlertid torsdag at de vil tillate noen konkurrerende app-butikker på iOS på grunn av strenge europeiske regler, Digital Markets Act (DMA). Dette gjøres etter fornyelsen i mars.

Kort tid etter kunngjorde Epic at «Fortnite» igjen ville kunne spilles på Apples mobile enheter i EU.Senere i år«. Spillet vil være tilgjengelig gjennom den ennå ikke-lanserte Epics App Store. «Bra for DMA, et viktig nytt lovverk i EU som gjør dette mulig«, sa Kavyam. «Apple, verden ser på«.