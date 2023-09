Fortsatt ubeseiret ledet Contois med uavgjort mot Antwerpen

I et møte generelt dominert av Antwerpen, klarte La Contois å holde på uavgjort til slutten og hadde sjansen til å øke ledelsen på stillingen, mens Antwerpen rykket opp til femteplass.

Den regjerende mesteren mot den ubeseirede lederen. Antwerpen mot La Contois. Utsatt fra dag 5 i Pro League, så kampen lovende ut på papiret. Ikke overraskende startet The Great Old kampen med full kontroll over ballen, men forsvarsformasjonen var kjær. Hein van Hasbrouck Det hindret ham i å få reelle muligheter.

Det var da gjestene begynte å komme litt ut av skallet sitt, og stolte på en interessant venstreflanke som kom kampens første farlige kryss som endte med et dårlig angrep. Kuipers (12.) Vendt, rødmende hodeAlterworld Hjørnet rykket egentlig ikke Nardi (16.)

Med 35 % av ballen, men egentlig ikke under press, beviste La Contois at de ikke vet hvordan de skal forsvare seg og kunne ha ført til scoringen. Det virket ikke overraskende ved pause. Lansert rett i dypet, Fofana Gjorde en bemerkelsesverdig god omgang, men kunne ikke gjøre noe annet enn å slå Kitt (34.). Veldig jevnt slag Samois Senere (40.), den bøfler Han fant til slutt åpningen med et mål i de døende sekundene av første omgang med frispark Condos… av låret (46.). Direkte løftet linjemannen flagget for en offside-posisjon, noe som ble bekreftet av VAR. Til tross for VanHaesbroucks frustrasjon over avgjørelsen, returnerte begge lag til garderoben uten mål.

Når spillerne kom tilbake til banen, økte tempoet betraktelig, det samme gjorde intervallene i begge leire. Likevel måtte vi vente i tjue minutter for å se et reelt prospekt. Fra dette kom ValenciaEn nykommer på Antwerpen-siden, skuddet hans ble blokkert av en forsvarer før det ble grepet Nardi (64.). Noen minutter senere kom en fjern streikEckelenkamp Brakte opp en del av stadion som trodde de så åpningen, men ballen havnet i sidenettet (70.).

Til tross for den korte avskjæringen som fulgte, falt ikke Antwerpen i intensitet og kom stadig nærmere målet. Når du går inn i spillet, Krig Åpnet en stor sjanse, men skuddet hans havnet på Nardi (73.). I prosessen, Gita Prøvde lykken fra distanse, men Kent-keeperen gjorde det som var nødvendig for å holde nullen (76.). I tillegg forsøkte Imp nok en gang å score fra distanse, men klarte ikke å treffe målet.

Til tross for at det har gått noen minutter, har The bøfler Et godt poeng klarte å opprettholde til slutten. De benyttet anledningen til å beholde sin ubeseirede rekord og holde seg fire poeng foran Anderlecht på tabellen. I stedet slipper The Great Old One inn en andre målløs uavgjort på hjemmebane og kan begynne å stille spørsmål om dens evne til å bryte seg løs fra godt organiserte defensive blokkeringer.