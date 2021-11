Forurensning sprer seg blant ansatte: SNCB utsletter tog

For å unngå ubehagelige overraskelser for reisende, foretrakk den sveitsiske nasjonalbanken (SNCB) å tilpasse tilbudet sitt og utarbeide et ryddig program for avhending av tog.







av Belga

Publisert 27. november 2020 16:25 Lesetid: 1 minutt



WLSNCB kunngjorde lørdag at ti langdistanse P-tog til og fra Brussel blir kansellert fra 29. november. Denne avgjørelsen er knyttet til økningen i tilfeller av koronavirussmitte og karantene blant selskapets ansatte.







«En raison de l’évolution de l’épidémie et du nombre de contaminations, la SNCB est de plus en plus confrontée à des cas de Maladie et/ou de quarantaine parmi son personell, notamment au sein de ses métiers de terrain», explique Samfunn. For å begrense konsekvensene for våre passasjerer har vi allerede tatt en rekke tiltak, men nå konstaterer vi at uventet fravær av utpekte ansatte i togtjenesten fører til tilfeldig sletting av mange tog per dag. “

For å unngå ubehagelige overraskelser for reisende, foretrakk den sveitsiske nasjonalbanken (SNCB) å tilpasse tilbudet sitt og utarbeide et ryddig program for avhending av tog. Dermed vil visningen reduseres til modusen tillater å gå tilbake til normalen.