Foruroliget rynket Julianne Moore øyenbrynene

Den amerikanske skuespillerinnen delte en historie som sier alt.

Hans talent og hans krumspring tok Hollywood med storm. Med sine 61 år er Julianne Moore fortsatt en av de mest uimotståelige kjendisene, og klassen hennes er en inspirasjon. Skuespillerinnen er imidlertid ikke alltid komfortabel i sin mørke hud.

«Jeg stopper ikke»

«Da jeg vokste opp i Amerika, følte jeg at ingen hadde noen små knekk. Jeg ønsket å være som alle de andre solbrune amerikanske barna. Jeg hatet å være personen som ikke kunne gå til stranden eller måtte ha lange ermer. Jeg tror som festet meg litt. Hun trodde på de oversatte ordene Frøken Figaro. Julianne Moore har problemer med å vurdere figuren sin, og har utviklet en veldig dårlig vane: å nappe øyenbrynene hennes. «Jeg rev dem ut, vasket dem, gjorde alle slags ting, så de var helt borte», hun skled og falt. I dag avslører skuespilleren at de er det «tegnet», Uten å gå i detaljer. Barnemor Liv, 20, sørger nå for at den irriterende vanen ikke gjentar seg.