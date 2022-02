Forutsi utviklingen av nedbør ved å måle saltholdigheten i havene

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Oppvarmingen av havene er bekymringsfull Innen 2020 vil havene ha absorbert tilsvarende 20 sekstillioner joule. Havtemperaturene har ikke vært så høye siden 1955.

EN Ny australsk studie ved University of New South Wales (UNSW Sydney) Naturlig Viser at vannets kretsløp har blitt forstyrret av den globale temperaturøkningen knyttet til klimaendringer. Vannets kretsløp er en naturlig trend mellom de største reservoarene på planeten vår. Dette vannet kommer i mange former (Væske, Fast eller kullsyre) Reiser mellom haveneJEG ‘AtmosfæreDe Isbreer, Grunnvann, elver og innsjøer. Det er’Energi Fra Solen Hvem er i begynnelsen av dette kurset ved å oppmuntre Vannfordampning Derav dens forskyvning. Havet er det største reservoaret på planeten vår og er kilden til 77 til 85 % av global fordampning og nedbør. Jord. Disse utvekslingene er innflytelsesrike Saltholdighet Fra havet. Havets saltholdighet bestemmes av balansen mellom å gå inn og ut av havet.

Denne vannsyklusen, der vann føres fra havene til landet, gjør miljøet vårt levelig og jorda vår fruktbar. Derfor er det nødvendig å balansere jorden. Men Global oppvarming Bidrar til å styrke topper: Vann beveger seg fra tørre områder til områder som allerede er våte, noe som forverrer tørken og forverrer nedbøren i våte områder.

Ferskvann fordamper fra havene

Bruke CMIP6-modellen (Sjette klimamodell mellomplan), Australian University var i stand til å anslå beløpetRent vann Den flyttet fra ekvator til polene mellom 1970 og 2014. Studien viser at det ble fraktet to til fire ganger mer ferskvann fra havene til det kalde hav enn tidligere antatt. I stedet for å måle mengden nedbør i ett område, slik man har gjort tidligere, ønsket forskerne å måle saltholdigheten i mange hav. I varmere strøk lar fordampning ferskvann flykte fra havene, noe som gjør disse havene saltholdige. De Vannsirkulasjon Dette ferskvannet føres deretter til kjøligere områder, hvor dette vannet faller i form av regn, spesielt i det “kalde” havet, hvor det produserer mindre salt. Hav i varmere strøk er derfor mer saltholdige enn kaldere strøk, og dette fenomenet forverres med global oppvarming. Vær. Forskere anslår at mellom 1970 og 2014 ble det fraktet mellom 46 000 og 77 000 kubikkkilometer ferskvann fra ekvator til polene, mer enn dobbelt så mye som tidligere anslått.

Estimering av saltholdighet i havet bidrar til å forbedre klimaprognosene

Det langsiktige målet med denne studien? Forbedre påliteligheten til modellene Klimavarsel Og prøv å bestemme konsekvensene Biologisk mangfold Og detteJordbruk Beslektede områder: Ved mer nøyaktig å bestemme mengden ferskvann som forlater havene, kan forskere bedre estimere mengden nedbør som kan falle på et område. I løpet av 10 til 20 år anslår det australske teamet at nåværende data om saltholdighet i havet og ferskvannstransport kan forutsi utviklingen av nedbør og dens virkninger på jorden mer nøyaktig.