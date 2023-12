Forvirret på Game Awards avsluttet Balder’s Gate 3s regissør sin tale på X.com/Twitter.

I motsetning til det vidstrakte eventyret som tar oss til den berømte byen som spillet har fått navnet sitt fra, la oss ikke slå rundt busken: Baldurs port III Et ekte mesterverk. Vi har allerede en av de beste C-RPG-ene gjennom tidene, uavhengige av Laurian Studios. Divinity: Original Sin IITa briljant opp fakkelen til denne kultlisensen fra Bioware, som ga sjangeren sin storhetstid.

Alt i Baldurs port III Pust inn kjærligheten til universet Fangehull og drager Og ønsket om å oppleve en episk, fantastisk og virkelig unik historie. Fra skapelsen av karakteren vår til den klimaktiske finalen, gir Laurian Studios oss et vell av nyanser med sjelden presisjon. Men det er oss, spillerne, som holder pennen til vår egen historie på slutten av dusinvis av timer med nytelse, ofte gjennom vanskelige valg.

Generøsiteten til Baldurs port III En enorm verden å finne i hvert hjørne, full av steder å utforske, fascinerende karakterer å møte og kamper som stadig øker i kompleksitet og panache, alt dette med tilgangsfriheten er virkelig svimlende, nesten får oss til å glemme. Ikke en del Fangehull og drager Centaram. Selv etter at du er ferdig med eventyret med pusten, ber du bare om én ting: å vende tilbake, til tross for det til tider lite samarbeidsvillige grensesnittet og å forlate enhver form for sosialt liv. Et tegn på gode spill, i et nøtteskall.

Det kommer garantert før og etter Baldurs port III, C-RPG-sjangeren har sine nye beste representanter, men i egenskap av et uavhengig studio gir selv gigantene i bransjen en skikkelig leksjon i hva som utgjør en vel utført jobb. Larian Studios leverer en forestilling som er verdig den høyeste ros. Takk til lagene bak spillet for denne dyrebare gaven, og gratulerer med den kritiske og kommersielle suksessen den fortjener.