Forza Horizon 5 er allerede en av årets største hits

Ved utgangen av 2021 kan mange videospill gjøre krav på tittelen “største kommersielle suksess”. Tunge vekter som FIFA 22 Hvor Forpliktelser fortropp har allerede blitt utgitt og titler som Shiny Pearl Pokémon og Lys diamant skulle være med i kampen, men de færreste hadde satset på Forza Horizon 5. Den siste episoden utviklet av Playground Games slår imidlertid alle rekorder siden utgivelsen 9. november. Blant de mest etterlengtede slutten av året-titlene, Forza Horizon 5 har nettopp spilt inn en utmerket utgivelse.

Forza Horizon 5, største hit i 2021?

I sin tweet 10. november avslørte Phil Spencer, nåværende direktør for Xbox Game Studios, at mer enn 4,5 millioner spillere allerede har reist for å oppdage Mexico ombord på flere og varierte biler. Og som Spencer var rask med å påpeke, er dette den beste utgivelsen for et Xbox Game Studios-spill. Resten, Forza Horizon 5 langt over forgjengeren med 70 000 spillere tilkoblet samtidig, et tall tre ganger høyere enn Forza Horizon 4. Basert på morsom tilgjengelighet, avansert grafikk og et univers som er like oppslukende som det er fantastisk, har denne femte episoden vunnet både kritikere og publikum. Disse siste timene Forza Horizon 5 (som har blitt testet i Instant Gaming), hadde den mer enn seks millioner spillere på forskjellige plattformer (PC, Xbox Series, Xbox One og Cloud) ifølge Aaron Greenberg, Xboxs markedssjef. Så mye at tittelen også tar rekorden for den beste lanseringsuken for et spill utviklet internt hos Microsoft.

Vi har investert i Xbox i årevis slik at flere kan spille. Med mer enn 4,5 millioner spillere så langt på PC, sky og konsoll, viser Forza Horizon 5 at løftet går i oppfyllelse. Største lanseringsdag for XGS-spill, 3x FH4 samtidig topp høy. Takk spillere og gratulerer til @WeArePlayground – Phil Spencer (@ XboxP3) 10. november 2021

En tittel som belønner Microsofts strategi

Tallene kan være overraskende, men det er ingen overraskelse. Åpent fra 5. november, tidlig tilgang til Forza Horizon 5 hadde tiltrukket seg nesten en million spillere til tross for prisen: spillet var effektivt tilgjengelig gjennom Premium Edition (€ 99,99) eller Premium Extensions Pack (€ 49,99). På Steam er den femte delen av franchisen allerede blant bestselgerne. Meget gode tall som derfor vil bli godt mottatt som en lettelse for Microsoft: Hvis milepælen på to milliarder brukere som forventes for Xbox Game Pass fortsatt er langt unna, vil den enorme suksessen til Forza Horizon 5 det bør bidra til å tiltrekke seg flere nysgjerrige. Spesielt siden tjenesten vil kunne stole på ankomsten av et annet etterlengtet spill neste desember: aura Uendelig. Som en påminnelse, takket være skyspillene som er tilgjengelige med Xbox Game Pass Ultimate-formelen, er det mulig å spille Forza Horizon 5 fra en PlayStation eller Nintendo-konsoll, på en smarttelefon og en PC.