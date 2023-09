Forza Horizon 5: Event Lab 2 kommer i en gratis oppdatering | xbox one

Forza Horizon 5 vil feire sitt andre jubileum i november, og spillet fortsetter å levere vanlig innhold. Snart vil utviklerne rulle ut en gratis oppdatering for å bringe viktige nye funksjoner til Event Lab-modus.

Nye kreative muligheter i Forza Horizon 5

Kelly Boyle, senior spilldesigner hos Playgroud Games, beskriver i dag de nye funksjonene i det studioet kaller Event Lab 2.0. Dette er en liste over nye funksjoner som lar deg lage stadig mer sprø moduser, eller som vil gjøre dem enklere å lage. Her er detaljene.

Den første store nyheten refererer til ankomsten av et avansert verktøy for valg av flere objekter for å redusere byggetiden. Dette lar deg også velge flere objekter for å lage ett og lagre denne gruppen for gjenbruk senere. Dette elementet vil da være tilgjengelig i listen og kan deles med fellesskapet. Det kan godt være hvilken som helst form, en rampe, en bygning eller til og med en båt, mulighetene er nesten uendelige.

Playgroud Games har også lagt til muligheten til å lage tilpassede brosjyrer. Spesielt innebærer det å ta et bilde og bruke det som omslag til den tilpassede hendelsen du har laget, slik at du kan skille den fra de andre på listen.

Nye objekter er lagt til for å tilpasse de opprettede hendelsene ytterligere. Vi finner for eksempel rekkevidden til en bensinpumpe, men også ulike grunnformer for å gi spillerne mer kreativ frihet. Utviklerne har også lagt til et alternativ for å perfekt justere visse objekter som vegger eller gjerder.

En av de største nyhetene i denne Event Lab 2 heter EventLab Island, et nytt miljø hvis mål er ingen ringere enn å skape en «revolusjon» i spillmodusen: en stor firkant på 2 km x 2 km plassert på et hav med merker på gulvet for å organisere objekter lettere. Men fremfor alt vil dette miljøet tillate at mange flere objekter kan plasseres, noe som gjør det mulig å lage mer visuelt komplekse hendelser enn noen gang før.

Denne Forza Horizon 5-oppdateringen med Event Lab 2.0 vil være tilgjengelig på Xbox, Windows og Steam fra og med tirsdag 12. september 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=HRdxjafYSAO