Fossi usikker for Zulte Waregem-Standard… Hans salto mot Anderlecht: «Jeg ba ham ikke gjøre det lenger»

Etter å ha fått tillit i forrige søndags Clásico, reiser Standard til Zulte Waregem på søndag med mål om å fortsette. For ikke å falle tilbake i sine feil som han gjorde i Mechelen etter seieren mot Antwerpen. «Vi visste at det ville bli en veldig annerledes kamp enn forrige søndag, med et lag som absolutt trenger poeng. Men med en 0-1-seier mot Anderlecht viste vi at vi kan klare de situasjonene vi må. Ta kampen på vår på vegne. Det er et positivt signal.» , Ronnie Deila tror med selvtillit.

Rouches-treneren er imidlertid sikker på at sykehuset hans vil bli tømt i løpet av de neste timene. «Simirod er nær ved å være tilbake og vi håper han vil være med oss ​​på lørdag. Vi håper Marlon Fossey vil være med oss ​​også. Han har litt smerter i hamstringen.» Er det knyttet til målfeiringen hans mot Anderlecht? «Det vil sannsynligvis fortsette.» Roach forklarer T1 med et halvt smil. «Jeg var imponert over saltoen hans. Det krever utrolig kraft å gjøre det. Men nå må han slutte å gjøre det fordi skaden hans kan være relatert.»

Barrett Larson er tilbake fra en hamstringskade mot Mechelen. «Han trente normalt hele uken.» Når det gjelder Renaud Emond, er han fortsatt på sidelinjen etter senebetennelse i kneet.