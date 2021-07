Fotball: Van Gaal setter spektakulært nederlandsk comeback, fotballnyheter og historiens høydepunkter

AMSTERDAM (REUTERS) – Louis van Gaal kommer til å returnere som trener for Nederland, og hans ansettelse for en tredje periode er forventet å bli bekreftet de neste dagene.

69-åringen skal erstatte Frank de Boer, som trakk seg etter at nederlenderne ble beseiret av Tsjekkia i åttendedelsfinalen i EM forrige måned.

Van Gaal vil utnevne den tidligere nederlandske treneren Danny Blind og Henk Fraser fra Sparta Rotterdam som hans assistenter og utnevne Frans Hoek som sin keepertrener, sa forskjellige medier torsdag 22. juli.

Patrick Lodewijks, som har vært keepertrener siden 2018, uttrykte skuffelse i et avisintervju torsdag da han ble fortalt at han ville bli erstattet, mens Sparta bekreftet tilnærmingen til Fraser, som ville fortsette i en dobbel rolle.

Van Gaal ble kontaktet etter De Boers avgang, og direktøren for det nederlandske fotballforbundet Nico-Jan Hoogma fortalte reportere at de lette etter en sterk personlighet å ta over.

Van Gaal ble først utnevnt til den nederlandske treneren i september 2000, men trakk seg et drøyt år senere, da han ikke klarte å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i 2002.

Han kom tilbake i august 2012 og ledet det nederlandske laget til tredjeplass ved verdensmesterskapet i 2014 i Brasil.

I løpet av de sju årene siden har nederlenderne hatt syv faste og foreløpige trenere: Guus Hiddink, Blind, Fred Grim (midlertidig), Dick Advocaat, Ronald Koeman, Dwight Lodeweges (midlertidig) og de Boer.

Van Gaal vil ha liten tid til å forberede seg da nederlenderne spiller tre VM-kvalifiseringskamper i løpet av syv dager i september, i Norge 1. september, og deretter hjemme i Montenegro tre dager senere og Tyrkia 7. september.

I mars slo Tyrkia nederlenderne 4-2 i Istanbul i sin første gruppe G-kamp, ​​selv om De Boers side samlet seg for seks poeng på bekostning av Latvia og Gibraltar.