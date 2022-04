Fotballligaer er tilbake! Som en påminnelse plukket Federation of Media and Journalists opp dokumenter fra fotballens verden. Konsortiet, ledet av den tyske avisen Spiegel og en del av våre kolleger i Le Soir, kom med nye avsløringer torsdag.

Også Manchester City er spesielt målrettet. Vi er spesielt klar over at Skyblues ble direkte finansiert av et Abu Dhabi-basert myndighetsorgan. Kevin de Bruyne-klubben hevdet imidlertid at de forskjellige økonomiske transaksjonene ble gjort privat av selskapene til Sheikh Mansour, den offisielle eieren av innbyggerne. Inntil i fjor, fra Shake til ankomsten av et annet selskap, administrerte Abu Dhabi United Group Investment & Development (Adug) den daglige virksomheten. Samtidig som de sikrer at disse selskapene ikke har noen tilknytning til regjeringen i De forente arabiske emirater.

Men dokumentene beviser det «Adugs finansiering for klubben er godkjent av Abu Dhabi Government Agency, og Commission on Administrative Affairs (EAA) er ansvarlig for å gi strategiske råd til Emiratet.»Ifølge Le Soir.

Agentprovisjoner var skjult i noen overføringer. I likhet med Jaden Sancho er han fortsatt på akademiet. Vi får også vite at det ble betalt overgangssum for besøket til Brahim Dias fra Malaga da Brahim Dias var 13 år gammel. Ulovlig praksis under ulike internasjonale regelverk. I tillegg ble det foretatt en rekke mistenkelige betalinger til meglerfirmaet som håndterte Yaya Tour-virksomheten mellom 2010 og 2015.

En annen sak: sponsoravtaler. Ifølge ulike dokumenter har eierne signert sponsoravtaler med selskapene de eier. Det bryter også med strenge UEFA- og Premier League-regler for Financial Fair Play.

Endelig blir kontrakten til Roberto Mancini også undersøkt av Premier League. Mellom 2009 og 2013 brakte den italienske treneren tittelen tilbake til klubben i 2012. Ifølge de Spiegel ble en del av Mansinis lønn faktisk betalt av Mansours andre eiendom, Al Jazeera, som konsulent. Mål: Å betale mindre skatt på trenerkontrakten.

Dette er ikke første gang en fotballlekkasje har oppstått rettet mot Manchester City. Etter forskjellige avsløringer startet UEFA en etterforskning «Mange påståtte bruddFinancial Fair Game Regler i 2019.