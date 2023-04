Fotgjengerområdet i La Roche-en-Ardenne vil snart bli revitalisert: animasjoner og virtuelle opplevelser kommer

Denne fredag ​​morgen, i det lille fotgjengerområdet i La Roche-en-Ardenne, venter turistråd Sophie Molhan på oss for en tur. Ikke noe veldig sporty. Akkurat nok til å strekke bena på en 300 meter lang reise. Opplevelsen er fantastisk. Noen seere ser ut til å ha gått tapt. biler. To budbiler. For resten er det bare hælene som bærer Rochoise-politikken som bryter en nesten pinefull stillhet. «Du skjønner, det er faktisk noen verk, men det er fortsatt trist.«, lanserer rådmannen. De få brosteinsbelagte brosteinene har blitt vant til sin ensomhet. Butikkene, litt mindre. Tjue tomme celler, for et senter som La Roche, er mye.

«Det vi trenger er å bringe fotgjengere tilbake til denne fotgjengersonen i lavtrafikkperioder. Skoleferier og helger, det fungerer bra. Men vi må gjøre denne plassen trivelig nok slik at ikke bare turister, men også rochois ønsker å stoppe der.«Problemet takles på strak arm. Det lages raskt en handlingsplan. Ett spørsmål gjenstår: hvordan finansiere det?

Europa har nettopp svart på dette spørsmålet ved å frigi et tilskudd på 1 247 200,05 euro. «Tenk deg, for en by med litt over 4000 innbyggere er det enormt!«, smilte rådmannen.