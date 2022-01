Fotgjengersjåfør i Frankrike: To fengslet

To personer er siktet og fengslet i Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) etter at en av dem kjørte bil og fanget en video av to fotgjengere som ble dratt bort. Babikni.

Sjåføren ble siktet for forsettlig overfall på grunn av manglende evne til å jobbe i mer enn åtte dager (ITT) i arbeid, forklarte Bobignys advokat Eric Mathias.

“Til tross for at rettsvesenet har suspendert førerkortet hans, er han siktet for å ha tatt rattet,” la han til.

En annen person i passasjeren foran i bilen, som filmet scenene og dro til politistasjonen automatisk, ble siktet for medvirkning og kringkasting av disse bildene.

Mathews sa at de to ble fengslet.

Den tredje hovedpersonen, passasjeren bak i kjøretøyet, presenterer seg vilkårlig på Noisy-le-Sec politistasjon, hvor han ble tatt i politiets varetekt.

Amatørvideoen, med undertittelen “Laughter of the Evening”, utløste et ramaskrik på sosiale nettverkssider og var gjenstand for en rekke rapporter fra Internett-brukere på Faros, en plattform for rapportering av ulovlig innhold og oppførsel på nettet.

Passasjerer filmer en sjåfør som fanger en mann mens han konstant kjører, og tvinger offeret til å løpe til han faller i bakken. Så er det en annen manns tur til å oppleve den samme historien.

Ali, 64, klaget på passasjerene i bilen. Han ble henvist til ITT i 45 dager, inkludert en som led av brukket skulder og ben.

“Lærerne ba ham om en sigarett. Da han ga den til sjåføren, tok han ham i armen, grep ham med makt og begynte å akselerere,” sa Babiknis advokat tirsdag.

Det andre offeret som er sett i videoen er foreløpig ikke identifisert. En ung kvinne som ikke er med i filmene hevder også å ha opplevd lignende realiteter.