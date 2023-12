FOTO. En stjernehop som danner et juletre tusenvis av lysår fra Jorden, fascinerende bilde fra James Webb Space Telescope

I drift i et år 1,5 millioner kilometer fra Jorden, revolusjonerer romteleskopet vår kunnskap om universet. For ikke å snakke om overraskelsene den avslører. Den amerikanske romfartsorganisasjonen publiserte denne uken et fotografi av en stjernehop tusenvis av lysår unna som ligner et grantre.

NASA delte denne uken et nytt fotografi av en stjernehop, med kallenavnet «Christmas Tree Cluster». Hun forklarte dette betimelige fenomenet.

«De blå og hvite lysene er unge røntgenstråleutsendende stjerner oppdaget av NASAs Chandra X-ray Observatory. De optiske dataene (…) viser tåkens gass i grønt, tilsvarende nålene til «treet , og det infrarøde data (… ) viser forgrunns- og bakgrunnsstjernene i hvitt.»

I en video ser det ut til at lys blinker som girlandere i denne grønne klyngen. Denne stjernehopen befinner seg i stjernebildet Enhjørning, omtrent 2500 lysår fra solsystemet. Den ville være rundt 9 millioner år gammel.

James Webb-teleskopet Det lar forskere studere planetene i solsystemet og andre planetsystemer på et enestående detaljnivå takket være dens evne til å se i infrarødt. James Webb klarer å trenge gjennom den indre strukturen til tåker. Se inn i disse klumpene av gass, plasma og støv for å bestemme prosessen med stjernefødsel.

Cité de l'espace tilbyr konferanser for å forklare fremskritt som er muliggjort av James-Webb-teleskopet, som nettopp har begynt sin reise. Kanskje du vil være i stand til å løse mysteriene fra universets tidlige tidsalder og utforske helt nye felt innen astrofysikk.